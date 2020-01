Tragèdia al Dakar amb la mort del pilot portuguès Paulo Gonçalves

El pilot portuguès Paulo Gonçalves (Hero MotoSports) va morirr ahir, després de ser víctima d'una caiguda durant la setena etapa del Ral·li Dakar, disputada sobre 546 quilòmetres cronometrats entre les ciutats de Riad i Wadi al-Dawasir (Aràbia Saudita). «Paulo Gonçalves ha estat víctima d'una caiguda aquest matí, al km 276 de l'especial del dia. En ser alertats a les 10h08, l'organització ha enviat un helicòpter mèdic que ha aterrat a les 10h16 al lloc on es trobava el pilot inconscient, amb una parada cardiorespiratòria», va indicar l'organització del Dakar. «Després de provar de reanimar-lo al mateix lloc, s'ha evacuat el pilot a l'hospital de Layla on, lamentablement, s'ha confirmat la seva mort», afegien en el seu comunicat oficials els organitzadors de la prova, que varen decidir suspendre l'etapa d'avui en motos i en quads, però no en cotxes, on Carlos Sainz continua com a líder.

El pilot madrileny va guanyar ahir la setena etapa i va obrir forat respecte als seus rivals en la classificació general amb Al-Attiyah i Pethansel, segon i tercer respectivament, a 10 i 19 minuts. Mentrestant, el català Joan Barreda també va vèncer en motos durant una jornada marcada per la mort de Paulo Gonçalves

A pocs quilòmetres per acabar el recorregut dissenyat per les motes, l'organització del ral·li va fer oficial la mort de Gonçalves a l'edat de 40 anys. Tot i que va ser evacuat en helicòpter cap a l'hospital de Layla, el portuguès de l'equip Hero MotoSports no va poder recuperar-se de l'autrada cardiorespiratòria que havia patit després de l'accident Els mateixos metges de l'organització li van practicar maniobres de reanimació en el mateix lloc de l'accident sense èxit, i un cop va ser translladat a l'hospital només es va poder certificar la seva mort.

D'aquesta manera, Gonçalves s'uneix a la llista de les més de trenta pèrdues que ja ha patit aquest ral·li en totes les seves edicions. L'última havia estat la del pilot de motos polonès Michal Hernik, de 39 anys, que va morir en la tercera etapa de l'edició del 2015.

Paulo Gonçalves participava per tretzena vegada al Dakar i des del 2006 només havia faltat a la cita l'any 2008, aconseguint el seu millor resultat el 2015, quan va finalitzar en segona posició de la general,a gairebé 17 minuts del vencedor, el català Marc Coma. El portuguès també havia aconseguit acabar el ral·li en set de les dotze edicions anteriors a aquesta, proclamant-se guanyador d'etapa en les edicions de 2011, 2015 i 2016, totes amb l'equip Honda. Entre el seu palmarès també destaca un Campionat Mundial de Ral·li Coss-Country que va guanyar l'any 2013.