Figueres i Peralada empaten en el derbi de la Tramuntana

Els gols de Pepu Soler i Arnau Ortiz han brillat en un derbi intens i disputat

La Unió Esportiva Figueres i el Peralada han signat les taules a Vilatenim (1-1) en un derbi intens i disputat per part dels dos equips més potents de l'Alt Empordà, on els blanc-i-blaus han dominat la primera meitat i els xampanyers la segona per resoldre satisfactòriament les expectatives generades, tres anys després. De fet, el Peralada suma el seu primer punt en la història dels derbis a Vilatenim, on havia perdut els tres duels anteriors.

El respecte inicial s'ha trencat en poc més de cinc minuts, quan Bora Barry ha protagonitzat una internada a l'àrea del Peralada que ha acabat amb un penal favorable a la Unió. Pepu Soler no ha perdonat, ajustant la bola al pal dret de la porteria d'Aroca, per obrir la llauna a Vilatenim (7').

Els homes de Javi Salamero han aprofitat per dominar el primer temps sense aconseguir matar l'encontre, fins poc abans del descans, quan el Peralada ha gaudit d'un penal a favor que ha enviat als núvols Xavi Ferrón (45').

Ja en la represa, els homes d'Albert Carbó han sortit amb una altra cara per competir, amb vuit exjugadors unionistes sobre el terreny de joc defensant la samarreta taronja, per buscar un empat que ha arribat poc després. I és que Arnau Ortiz -quan feia quatre minuts que corria sobre la gespa després de substituir Bertomeu- ha aprofitat una assistència magistral de Marc Medina per quedar-se sol davant el porter unionista i resoldre amb una calma, tranquil·litat i classe el seu duel amb Aitor Embela i empatar el partit (59').

A partir d'aquí, el porter internacional del Figueres ha arribat a salvar el resultat fins en dues ocasions clares, quan Median ha aprofitat una passada de la mort de Xavi Ferrón i en un tir creuat d'Ortiz que ha deixat en silenci a les gairebé mil persones presents a Vilatenim.

Finalment, el derbi de la Tramuntana s'ha resolt amb l'empat a u, després de noranta minuts de rivalitat, lluita i caràcter amb un fort accent altempordanès, un punt que serveix als dos equips per començar l'any 2020 satisfactòriament i acabar d'ajustar els comptes pendents més endavant, al final de la segona volta, al Municipal de Peralada.