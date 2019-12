El València se la juga a Amsterdam sense Jasper Cillessen ni Maxi Gómez

El València visita avui l'Ajax (21.00), en l'última jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, amb la necessitat de guanyar l'equip holandès per no dependre del que faci el Chelsea en el seu partit. L'equip valencianista es classificarà sempre que sumi els mateixos punts que el Chelsea, que rep un Lilla ja eliminat, de manera que el club de Mestalla compta amb la victòria de l'equip anglès i l'obligació pròpia de guanyar a Amsterdam. Si fos així, l'Ajax quedaria eliminat. Els holandesos necessiten un punt per passar.

L'equip valencià afronta aquest partit després del reforç que han suposat les seves victòria davant el Vila-real i el Llevant a la Lliga. El dissabte al derbi de la ciutat, a més, va remuntar un 2-0 inicial el que ha suposat un extra d'ànim (2-4). En aquest matx va perdre per lesió el porter holandès Jasper Cillessen i ahir tampoc va entrenar-se el davanter uruguaià Maxi Gómez, de manera que el València viatja sense dues peces clau.

També serà d'allò més emocionant el desenllaç del grup E, on el vigent campió podria fins i tot quedar eliminat si perd a Salzburg. Una derrota contra el Red Bull combinada amb un triomf del Nàpols contra el cuer Genk deixaria fora els de Klöpp. En aquest grup, doncs, tot continua ben obert amb tres equips amb opcions de passar a vuitens de final. Al grup G, el Leipzig té el bitllet ja garantit mentre que l'altre se'l disputen el Zenit i el Lió. Si els russos guanyen a Lisboa contra el Benfica, passaran a la següent ronda.