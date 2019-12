Mor als 89 anys el primer president del Sarrià, Josep Mir

Josep Mir i Fàbrega, el primer president de la UE Sarrià i soci número 1, va morir dijous al vespre als 89 anys. Ell va ser un dels pioners de l'handbol a les comarques gironines, va estar vinculat amb l'Ajuntament de Sarrià, del qual va ser regidor d'Esports entre 1969 i 1976, i també va estar a l'oposició, com a edil de CiU, entre 1983 i 2003. Mir va ser qui el maig de 1976 va fundar l'actual UE Sarrià gràcies a la fusió que havia impulsat entre els dos clubs d'handbol que hi havia a Sarrià des de feia dècades, el Grupo Deportivo Nuestra Señora de Montserrat i l'Agrupación Deportiva Cultural (ADC) de Sarrià de Dalt. No va ser gens senzill perquè les dues entitats tenien una gran rivalitat. Josep Mir estava vinculat al Grupo Deportivo Nuestra Señora de Montserrat i l'ascens d'aquests a Primera Nacional els va fer urgir disposar d'un pavelló cobert. No només va impulsar la fusió, doncs, sinó que també va fer-ho amb la construcció de l'actual pavelló del club, a partir de l'aval que van facilitar 93 socis. La instal·lació es va acabar inaugurant el 1979, amb el municipi annexionat a Girona i Joaquim Nadal d'alcalde.

Josep Mir va tenir d'altres etapes de president, la darrera la va acabar el 2003, després d'haver tornat al càrrec davant del buit de poder que s'havia produït uns anys abans, quan ningú es va presentar a les eleccions i les claus de la UE Sarrià van estar a punt d'acabar a l'Ajuntament, tal com diuen els estatuts en cas que s'acabés l'activitat. Josep Mir tenia tres filles, sis nets i dos besnets.

El Sarrià va transmetre el condol a la familia a través d'un missatge a les xarxes socials i té previst fer-li un homenatge en el proper partit a casa, precisament contra el Bordils. Mir, nascut el 1930 a Sant Julià, va treballar 48 anys a Manipulats del Ter.