Una primera part extraordinària del Barça, tant en atac com en defensa (9-21), li va valer per aconseguir una victòria contundent a la pista del Zagraeb (19-36), que va ser molt inferior als blaugrana en totes les tasques del joc i només es va posar per davant el marcador als tres minuts (2-1). Després, un parcial de 0-8 (2-9), ja va encarrilar el partit pels visitants.