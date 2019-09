L'Espanyol perd dos punts a l'última jugada del partit

Un cop de cap de Santi Mina a l'última jugada del partit va evitar que l'Espanyol s'emportés els tres punts de Balaídos, un agònic gol que va arribar al final d'un duel en què va contrastar l'eficàcia del conjunt català amb el nerviosisme del Celta, molt poc afortunat en els metres finals. Fran Escribá va mantenir el bloc que va permetre als gallecs empatar a l'estadi de l'Atlètic de Madrid, amb l'únic canvi de Beltrán per Okay al centre del camp. Va dominar el seu equip durant el primer temps. Es va apoderar de la pilota -va superar el seixanta per cent de possessió-, però va notar la falta d'encert en els metres finals.

Va ser una primera meitat amb molt poques oportunitats de gol. En va tenir tres clares el Celta, cap l'Espanyol. Els locals van brillar sense pólvora. No va patir en excés l'Espanyol, tot i els moviments de Rafinha i Aspas, o la profunditat dels laterals Olaza i Mallo.

Els visitants van glaçar Balaídos a l'inici de la segona part. Vargas va centrar una pilota que va recollir i va aguantar Calleri prop de l'àrea petita, fent una gran passada a Pedrosa, que va anotar el gol. L'Espanyol va pujar el ritme del partit, sorprenent el Celta, que va reaccionar a mitjans de la segona part. Es va tancar bé l'Espanyol per defensar el seu avantatge i els locals no van tenir claredat; però després d'una clara ocasió dels visitants, a l'última jugada del partit el Celta va trobar el seu premi.