L'Espanyol remunta a Eibar amb dos gols en tres minuts

L'Espanyol va ser capaç de remuntar el gol de Ramis a Ipurua i endur-se una balsàmica victòria de terres basques amb la qual, de passada, enfonsa a la taula un Eibar que encara no sap el que és guanyar i que es queda en llocs de descens amb un punt en el marcador després de quatre jornades de Lliga. Dos gols en tres minuts de Ferreyra i Roca van donar els tres punts als de David Gallego, que respira.

El partit va començar amb un Eibar molt reconeixible a Ipurua, pressionant a dalt, asfixiant la sortida de la pilota de l'Espanyol i portant pilotes a l'àrea des de les bandes. Als visitants els costava molt treure la pilota controlada i es veien obligats a llançar pilotes llargues a la recerca dels seus davanters, tractant així de treure's de sobre la pressió basca. Malgrat tot, Calleri va tenir el primer en un malentès entre Arbilla i Dmitrovic, però no va poder finalitzar. Enrich va tenir un bon remat de cap en el minut 40, però se'n va anar per damunt de la porteria de Diego López, en la que va ser la primera ocasió armera del partit, malgrat el domini i les pilotes penjades a l'àrea de l'Espanyol.

Així es va arribar al descans, i la represa va començar de manera similar a la primera meitat, amb l'Eibar arribant i centrant a l'àrea sense encert. La pilota parada podia ser una arma letal, i així ho va ser el 58, quan Ramis va avançar els locals de cap.

L'Espanyol no trobava la reacció, perquè l'Eibar no desistia en l'obstinació de buscar el segon. Així, una passada a l'esquena de la defensa avançada la va aprofitar Ferreyra -que acabaria lesionat- per batre Dmitrovic i anotar el primer gol del seu equip a la Lliga. No content amb l'empat, l'Espanyol va culminar la remuntada després d'una gran acció de Pedrosa, en què Granero només va haver d'empènyer la pilota a gol.