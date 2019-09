El Girona topa amb un porter inspirat en l'amarg debut de Valdés a casa

El Girona juvenil va tornar amb les mans buides de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, després de topar amb l'efectivitat del porter blaugrana Arnau Tenas, que deixava la victòria als locals (1-0). Els blanc-i-vermells van anar de menys a més en el debut de Víctor Valdés a casa, que va ser expulsat al minut 89 per dir «vés-te'n a la merda» al linier.

Els jugadors d'Àlex Marçal van patir la pressió del Barça des de l'inici del duel, que va posar-se per davant del marcador amb un gol de Nico a la mitja hora de joc. A mesura que avançava el cronòmetre, però, el Girona va fer un pas endavant. Sobretot al tram final, quan va prémer l'accelerador per disposar de dues grans ocasions frustrades per Tenas amb dues aturades de mèrit per salvar l'empat.