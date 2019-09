Una regata internacional portarà 3.500 esportistes a Banyoles el 2021

Banyoles acollirà la World Rowing Masters Regata de rem de l'any 2021. Així ho va anunciar ahir l'alcalde Miquel Noguer després de rebre la setmana passada la confirmació oficial de la Federació Internacional de Rem (FISA). Es calcula que hi participaran prop de 3.500 esportistes.

La World Rowing Masters Regatta és una competició anual de rem que se celebra anualment a principis de setembre en diferents punts del món. Aquesta setmana Budapest (Hongria) acull l'edició d'aquest 2019 i per a l'any vinent se celebrarà a Linz Ottensheim (Àustria). A la competició, a la qual poden participar esportistes a partir de 27 anys, es preveu que hi competeixin més de 3.500 remers. L'alcalde, Miquel Noguer, es mostrava ahir satisfet per la designació de Banyoles i va dir que «acollir la Masters Regata de rem era una demanda del món del rem local des de feia anys».