Bordils i Sarrià obren l'any més engrescador de l'handbol gironí

L'handbol gironí està de moda i prova d'això és que aquesta tarda arrenca una Divisió d'Honor Plata històrica, amb el Sarrià acompanyant un Bordils que hi viu el seu setè curs consecutiu. Per primera vegada, doncs, dos equips de la província competiran a la Segona Divisió de l'handbol espanyol amb projectes construïts amb jugadors de casa i el suport de dos municipis que viuen per aquest esport. «Tant de bo hi pugui haver molts derbis a Plata perquè això voldrà dir que estem fent les coses bé. Aquesta temporada hem d'aprofitar els Sarrià-Bordils i Bordils-Sarrià per difondre aquest esport i arribar a aquella gent que potser encara no sap que hi ha dos equips de Girona en aquesta categoria», deia ahir el tècnic dels blanc-i-verds, Pau Campos.

És un any especial perquè a banda dels dos representants a Plata, el Banyoles torna a Primera Nacional i el Garbí ha consolidat la bona feina amb la pedrera i ha arribat a Lliga Catalana. Per al Bordils i el Sarrià l'objectiu és clar: mantenir la categoria en una divisió que està superant la crisi econòmica i que cada temporada té més equips amb recursos per construir bones plantilles. Campos diu que «els tres que han pujat, Sarrià, Còrdova i Màlaga, s'han reforçat, i en el cas dels dos últims, fins i tot amb ex-Asobals, la qual cosa vol dir que no volen baixar». El Bordils s'entrena a casa contra l'Antequera (19.00), que arriba amb el fitxatge estrella del lateral esquerre Chispi, que ve del Puente Genil de l'Asobal. Els gironins presenten una plantilla continuista, reforçada amb joves de la base, que ha perdut, però, tres referents com Combis, Màrquez i Sergi Mach. La gran novetat és a la banqueta, amb el retorn de Pau Campos després de dues temporades amb Sergi Catarain.

Hi ha ganes de debutar tant a Bordils com a Sarrià. Ho admeten tant Pau Campos com Salva Puig. «Les pretemporades s'acaben fent llargues i el que volen els jugadors és competir. Ja tenim ganes que arribi l'hora del partit, escalfar, jugar i viure el dia a dia de la competició», reflexionava l'exjugador del Barça i del Granollers que arriba a Sarrià per liderar l'històric projecte a Plata. El club s'estrena a la pista del Cajasur Còrdova (19.30), també ascendit aquest any, amb les bones sensacions del treball fet en la pretemporada. Puig, això sí, creu que caldran «cinc o sis partits» per acabar de posar l'equip a lloc. Pels jugadors el partit d'aquesta tarda és històric després de l'ascens de l'any passat en la fase disputada a Avilés. «Veig en la seva mirada una barreja d'il·lusió i tensió controlada», confessa l'entrenador, que després d'una etapa al Calella, continua la seva progressió fent el salt a Plata de la mà de l'equip gironí.



Ser forts a casa

Una de les claus de la Lliga és fer-se fort a casa i això ho saben bé tant Pau Campos com Salva Puig. El tècnic del Bordils fa una crida a l'afició ja de cara al primer partit. «Tothom es fa fort a casa i el que acaba marcant la diferència són els punts que pots aconseguir fora», reflexiona. Afirma que aquest any es veurà un Bordils similar al dels cursos anteriors «perquè els jugadors seran pràcticament els mateixos» tot i que també reconeix que «intentarem donar-hi els nostres matisos, tant en atac com en defensa». La idea de Campos és fer «un joc atractiu que ens acosti a la permanència, tot i saber que serà molt cara».

Salva Puig, per la seva banda, espera veure un Sarrià competitiu des del primer dia ja avui a Còrdova contra un rival que «s'ha reforçat amb gent important ex-Asobal com Moyano i Padilla». Tot i ser un ascendit, com el Sarrià, el tècnic preveu un partit complicat i alerta que «haurem d'estar molt fins en defensa». Sobre els seus primers mesos a Sarrià afirma que «estic molt content de la rebuda de tothom. Aquest estiu hem treballat molt i hem posat molta il·lusió en una temporada que serà realment exigent». Campos diu que aquest any la diferència és que «no hi ha cap equip que sembli imbatible, que diguis que té l'ascens gairebé assegurat, però en canvi fa la sensació que tothom pot guanyar a tothom. Nosaltres haurem d'estar d'excel·lent per poder sumar victòries».

Per a l'estrena de la Lliga el Sarrià ha concretat aquesta setmana un darrer fitxatge. Es tracta de Sergio García, un jugador de tall defensiu molt corpulent. Té 22 anys i prové de La Roca, de Primera Nacional, després d'haver-se format a La Garriga.