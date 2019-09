Preocupació per Núria Martínez

A banda de les ja conegudes absències de Sonja Petrovic i Brittany Sykes, Èric Surís no va poder comptar ahir amb Núria Martínez que, després d'un estiu amb diferents compromisos amb la selecció espanyola de 3x3, arrossega molèsties físiques. La veterana base de Mataró va passar ahir unes proves mèdiques per descartar una possible lesió muscular. Ahir, Rosó Buch va compartir la posició de base amb Laia Palau en una situació que, segurament, es tornarà repetir diumenge contra el Cadí en la final de la Lliga Catalana a la Seu d'Urgell.