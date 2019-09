El Centre Excursionista Empordanès obre temporada amb la ruta Ulldeter-Coll d'Ares

El Centre Excursionista Empordanès (CEE) comença la temporada d'excursions amb una travessa de 22 km entre Ulldeter i Coll d'Ares. És la primera excursió de les 6 que s'emmarquen sota el nom «De la muntanya al mar». Es tracta d'excursions en format travessa que s'iniciaran al naixement del riu Ter al Ripollès i acabaran el mes de juny a Llançà després de travessar el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà.

El CEE organitza un bus per portar i recollir els participants. Logísticament són complicades de fer de manera individual perquè no són circulars. Són excursions obertes a tothom amb experiència a muntanya i no és obligatori fer-les totes.

Les inscripcions es poden fer fins el divendres 13 de setembre a les 15.00 hORES. Qui ho vulgui es pot inscriure per internet a la pàgina www.cee.cat i també de manera presencial a la seu del Casino Menestral, els dilluns entre les 19 i les 21h.

És un recorregut de gran bellesa i ple de contrastos que farà gaudir els participants a través dels prats i boscos habituals del Pirineu gironí. Entre la fauna més destacable d'aquest domini ecopaisatgístic, s'hi troben, en el cas dels ocells, la perdiu blanca. Les migracions d'ocells pel coll d'Ares són importants. En mamífers, cal esmentar el talpó de tartera i de prats, l'ermini, l'isard, la marmota i el mufló.

«De la muntanya al mar» forma part de les excursions de la secció de mitja muntanya del Centre Excursionista Empordanès.