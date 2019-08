Una crono per equips obre una Vuelta sense favorit clar a la victòria

La Vuelta arrenca avui sense clars favorits i molta igualtat. La baixa de l'equatorià Richard Carapaz ha deixat la prova sense el seu aspirant número 1, però el seu equip, el Movistar, accepta el repte amb Nairo Quintana i Alejandro Valverde. Primoz Roglic i Miguel Ángel Superman López són d'altres noms cridats a lluitar en les posicions d'honor.

Carapaz, guanyador del Giro, va caure diumenge passat en un criterium i no prendrà avui la sortida a la Vuelta, des de Torrevella, en una crono per equips. Per davant hi haurà 21 etapes, vuit de les quals presenten la meta en pujada. Una crono a Pau (França) pot ser determinant per a la prova. No hi ha clars favorits, però Roglic, tercer al Giro, tot i els seus 19 anys, presenta candidatura davant les absències de figures com Froome i Simon Yates, l'últim guanyador, o Bernal i Tom Dumoulin. Tot plegat culminarà el 15 de setembre a Madrid.

Al Movistar, sense Carapaz, no hi haurà debat de líders. Quintana assumeix els galons i al seu costat hi haurà un gregari de luxe, Alejandro Valverde. El ciclisme espanyol també estarà representat a la prova pels equips Euskadi Murias d'Óscar Rodríguez, el Caja Rural RGA i el Burgos, en principi cridats a lluitar per ser protagonistes en cada etapa i tractar de caçar algun èxit. A l'ombra dels favorits, el sabadellenc David de la Cruz, afincat a Palafrugell, ha sigut inclòs finalment a la cursa amb l'equip Ineos.