El pas endavant de l'Olot també és de caire solidari

Com és habitual a l'estiu, l'Olot organitza un partit de caire solidari per recol·lectar diners i destinar-los a Càritas Garrotxa per mirar de combatre la pobresa a la comarca. El matx en qüestió es disputarà aquest dijous, a dos quarts de vuit de la tarda, al Municipal. El rival d'aquesta nova edició serà l'Osca que entrena Michel Sánchez, equip que torna a Segona després de perdre la categoria.

La d'enguany serà la vuitena edició d'aquest partit que organitzen el club garrotxí i Càritas. El directiu de comunicació de l'Olot, Jordi Reyes, agraïa ahir durant la presentació oficial a l'entitat la seva voluntat de col·laborar amb el club. «Estem orgullosos de seguir col·laborant amb Càritas per una causa com aquesta i agraïm a l'associació que pensi en l'Olot per organitzar aquest partit». D'altra banda, el voluntari de Càritas Carrotxa Carles Oller assegurava que la gratitud és mútua. «No sempre tenim la sort de coincidir amb pensament i objectius amb altres entitats, però amb l'Olot sempre hi ha hagut una bona entesa. És un club modèlic, que representa uns valors socials que no tothom té i la preocupació social que mostren és un actiu que agraïm i valorem».

El rival més habitual dels últims anys ha sigut el Nàstic de Tarragona, però en aquesta vuitena edició l'enfrontament serà contra l'Osca. Jordi Reyes n'explicava els motius. «Aquest any ja jugarem contra el Nàstic a la lliga i per això hem volgut buscar un altre tipus de rival. L'Osca és un equip de categoria i atractiu», deia el directiu, que es posa com a objectiu superar la xifra d'ingressos de l'any passat. «En l'última edició vam recaptar 3.600 euros i aquest any ens agradaria arribar als 4.000. Seria un gran èxit. El pas endavant del club també volem que sigui solitari i no només al terreny de joc».

El partit pot servir a l'Olot per intentar deixar millors sensacions que les ofertes davant l'Horta. Diumenge, els garrotxins van caure eliminats de la Copa Catalunya. Els preus ja són públics: costarà 5 euros per als socis, mentre que serà gratuït per a tots aquells socis júnior. El públic general haurà de pagar 12 euros a general. Valdrà 9 per als jubilats, 3 per a l'infantil (10-13 anys) i 7 el júnior (14-17 anys).