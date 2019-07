Cristina Marorova i Àlex Martínez es van proclamar vencedors de la III edició de l'Open Joan Puig i Linda Tibbs. La competició, organitzada pel Tennis Girona, va tenir durant tota la setmana part de les millors raquetes catalanes i s'ha posicionat com un dels grans Opens del país. Carles Montañés, president del CT Girona va indicar que volen que el torneig gironí sigui «un referent» i per això hi destinaran «més esforços per aconseguir-ho».