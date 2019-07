Tour de França Alaphilippe manté el mallot groc abans del Tourmalet

El ciclista francès Julian Alaphilippe, del Deceuninck-Quick Step, va donar la sorpresa a la contrarellotge de la tretzena etapa del Tour de França, de 27,2 quilòmetres amb sortida i arribada a Pau, i va refermar el seu lideratge a la cursa per davant del britànic i favorit Geraint Thomas (INEOS). De la seva banda, Enric Mas (Deceuninck-Quick Step) es va convertir en el «Millor Jove» de la ronda després d'una bona actuació que el va portar a acabar novè a la contrarellotge. Un cop més, i malgrat que el perfil de la contrarellotge li podia donar opcions, Nairo Quintana va demostrar que segueix tenint en aquesta especialitat el taló d'Aquil·les. El colombià va perdre gairebé dos minuts per quedar-se a gairebé quatre minuts del groc i a 01:43 del podi. Mikel Landa ja és a tres mintus del podi. La ronda entra ja aquest cap de setmana a una de les parts més esperades, com són les etapes de muntanya. La catorzena estació es disputarà entre Tarbes i el Tourmalet, un port de 19 km al 7,4% i amb el més dur als quilòmetres finals. Abans, però, els ciclistes hauran de superar el Soulor, de primera categoria.