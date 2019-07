El júnior del CN Figueres disputa els campionats de Catalunya a Mataró

L'equip júnior del CN Figueres disputa aquest cap de setmana, els dies 12,13 i 14, els campionats de Catalunya a les instal·lacions del CN Mataró.

Els nedadors d'Hèctor Ruiz participaran en diferents proves mostrant el treball realitzat durant tot l'any. Marina Ansón, Lara López, David Granados i Pau Fernández són els encarregats de representar al club figuerenc i lluitaran per aconseguir les mínimes pels estatals.

"A mesura que es puja de categoria, l'exigència és màxima. Entrenaments matins i tarda, èxits, de vegades frustració per no haber pogut assolir l'objectiu... però es tornen a aixecar per arribar-hi. Sempre demostren constància i esforç", asseguren des del CN Figueres.