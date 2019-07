Tennis Nadal, a les semifinals de Wimbledon

Rafa Nadal es va classificar ahir per a les semifinals de Wimbledon després de superar el nord-americà Sam Querrey amb relativa facilitat en un partit que es va resoldre en tres sets: 5-7, 2-6 i 2-6. El manacorí buscarà un bitllet per a la final contra Roger Federer, que es va desfer del japonès Nei Nishikori (6-4, 1-6, 4-6 i 4-6). També va avançar amb pas ferm el número u del món, Novak Djokovic, botxí de David Goffin (6-4, 6-0 i 6-2). El seu rival serà el castellonenc Roberto Bautista, que va batre l'argentí Guido Pela per 5-7, 4-6, 6-3 i 3-6.