Les il·lusions del Girona, l'Olot i el Maçanet es concentren al Sant Jordi

És el moment que tots estaven esperant. L'hora somiada. La competició que han imaginat una i altra vegada, allà on hi ha dipositades totes les il·lusions del CPA Girona, el CPA Olot i el PA Maçanet. Els representants dels grups de xou gironins als Roller Games estan preparats i compten les hores per un cap de setmana màgic, en un Palau Sant Jordi on hi haurà més de 10.000 espectadors. «Tenim ganes de fer-ho bé i gaudir», assegura l'entrenadora i directora tècnica del CPA Girona, Nuri Soler, el rival a batre diumenge (19.00) per la resta d'equips en grups de xou grans després que aquest any Bacterium hagi guanyat els campionats de Girona, Catalunya, Espanya i Europa. La cita, on també hi serà un CPA Olot que ha sigut dotze cops campió del món, amb el seu disc No em tallis les ales, tancarà aquests Jocs dels esports sobre patins que Barcelona acull des del dia 4. El PA Maçanet, mentrestant, bronze a Xina el 2017 i quart a França l'any passat, aspira de nou al podi en grups petits en una competició que es farà dissabte (20.20).

El Girona i l'Olot van fer ahir a la nit els últims entrenaments amb públic. Una darrera oportunitat per rebre l'escalf dels seguidors i familiars abans de saltar a la pista del Palau Sant Jordi aquest cap de setmana. Tant Nuri Soler com Ricard Planiol admeten que les seves patinadores han viscut la prèvia dels Roller Games «de manera molt especial». Soler adverteix, però, que «sembla que pel fet d'haver-ho guanyat tot aquest any també hem de ser campions aquest cop i al final això no va així. Ens ho jugarem tot en una execució de cinc minuts, amb molt de risc, i intentarem treure'ns pressió i gaudir del moment».

A Olot també ho tenen tot apunt. I l'objectiu és donar molta guerra, després d'un 2019 on s'han hagut de conformar amb els subcampionats de Girona, Catalunya i Espanya, i el quart lloc a l'Europeu. Ricard Planiol està especialment content perquè «hem treballat com mai i hem aconseguit fer evolucionar moltíssim la coreografia, que ara executem d'una manera que no té res a veure amb el que havíem fet en anteriors competicions. Ara les patinadores se la senten seva i la patinen amb ganes. Serà interessant, el campionat». El director tècnic de l'Olot creu que la pugna per l'or i les altres dues places del podi la mantindran amb el CPA Girona, el Reus i els equips italians «perquè malauradament els argentins, per problemes econòmics, no han pogut venir».

Els Roller Games seran moment de molts comiats. Tretze patinadores, mig equip, del CPA Girona (Dèlia Valentí, Ana Maria Hinojosa, Andrea Baena, Íngrid Roca, Júlia Terradellas, Laia Solé, Laura Bautista, Maria Carballo, Meritxell Font, Neus Miquel, Núria Presas, Raquel Gómez i Sara Planas) i vuit del CPA Olot (Anna Quintana, Paula Sotillo, Elena Mansilla, Júlia Font, Mireia Morera, Aina Cruz, Ester Planella, Núria Miquel) pleguen aprofitant la màgia especial d'un Mundial a casa. «És una data molt significativa per moltes patinadores que han fet l'esforç d'aguantar un any més competint per poder arribar fins aquí», assegura Nuri Soler, que a partir del setembre, païts els Roller Games i les vacances, posarà fil a l'agulla en el canvi generacional que experimentarà el seu equip.

Ni el Girona ni l'Olot, diumenge, ni el Maçanet, dissabte, estaran sols al Sant Jordi. Les entrades per l'esdeveniment estan esgotades i centenars de seguidors dels tres clubs posaran la nota de color gironina també des de la grada.