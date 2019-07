Jordi Trias no sap si seguirà jugant tot i que el Girona el vol

Jordi Trias, nomenat ahir MVP de LEB Plata i un dels integrants del cinc ideal de la competició, valora si continua en actiu o opta per la retirada. Així ho admetia ahir en unes declaracions a la plana web de la Federació Espanyola de bàsquet en motiu de la seva nominació. Segons admet, el Bàsquet Girona, on va arribar el curs passat a la jornada 10, vol seguir-hi comptant, però ell està valorant encara el seu futur.

«A dia d'avui no puc donar respostes concretes sobre el meu futur tot i que ara mateix em veig lluny de poder seguir jugant ... Des de fa unes setmanes estic parlant amb el club perquè ells volen que continuï, però com he fet cada any, vull ser honest a l'hora d'adoptar una decisió que, avui, començo a tenir clara».