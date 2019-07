El Barça fitxa Nikola Mirotic (Bucks) per tres temporades amb opció a una més

El Barcelona va anunciar ahir el fitxatge del jugador montenegrí amb passaport espanyol Nikola Mirotic, que signarà un contracte amb el club blaugrana per a les tres pròximes temporades, fins al 2022, amb l'opció d'una quarta. L'ex-ala pivot del Reial Madrid, que en les últimes cinc temporades ha jugat a l'NBA, serà presentat demà a les 13.30, al Palau Blaugrana.

El seu fitxatge se suma a les incorporacions ja confirmades de l'escorta Corey Higgins i del pivot Brandon Davies, així com a les renovacions de dos jugadors bàsics en l'esquema de Svetislav Pesic com Víctor Claver i Thomas Heurtel. Als seus 28 anys, Mirotic (2,08 metres) ha decidit tornar a Europa després d'un lustre a l'NBA, on ha disputat un total de 359 partits (319 de Lliga regular i 40 de play-off) i ha obtingut unes mitjanes globals de 12 punts i 5 rebots per partit.

La seva primera etapa a l'NBA, del 2014 a febrer del 2018, va ser amb els Bulls de Chicago (260 partits), club que el va traspassar als Pelicans de New Orleans amb el qual va jugar una temporada (de febrer del 2018 a febrer del 2019).

Amb l'equip de Louisiana, Mirotic va oferir la seva millor versió fent la mitjana 15,7 punts i 8,2 rebots els 62 partits disputats de lliga regular, i 15 punts i 9,6 rebots durant els play-off.

Finalment, l'última etapa a l'NBA del montenegrí ha estat en els Bucks de Milwaukee amb qui ha disputat 28 partits (14 de Lliga Regular i 14 de play-off).