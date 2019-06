«The Sun» situa l'equatorià Cifuentes a l'òrbita del Girona

El diari anglès The Sun va publicar ahir que el Manchester City voldria fitxar el migcampista equatorià José Cifuentes, de l'Amèrica de Quito, per cedir-lo al Girona. Cifuentes, de 20 anys, aterraria a la Lliga espanyola perquè tampoc podria jugar a la Premier League, ja que no tindria el permís de treball, tal com li va succeir a Douglas Luiz l'estiu passat. El Manchester City, però, no és l'únic club que li va al darrere: el Celtic de Glasgow escocès també vol incorporar Cifuentes, que aquest estiu disputa el mundial sub-20.