El Sarrià obté el bitllet per a la final de la Copa Catalana

El Sarrià està fent una temporada històrica. Si fa unes setmanes va assolir l'ascens a Divisió de Plata, ahir es va classificar per a la final de la Copa Catalana després de derrotar l'OAR Gràcia (36-27) en semifinals. Els blaus disputaran la final davant La Roca, que dijous ja s'havia classificat en derrotar el Granollers B. A més, la victòria dels de Pere Coll els comporta disputar la Supercopa Catalana, que acull els dos finalistes de la Copa Catalana, en aquest cas Sarrià i La Roca, juntament amb dos conjunts d'Asobal: Barça i Granollers.

En la primera part el Sarrià ja va aconseguir dominar el marcador per quatre i cinc gols de marge. Després del descans, però, els locals es van relaxar i això, sumat a algunes rotacions, va fer que els visitants poguessin empatar el partit de nou. Tot i així, els de Coll es van saber refer dels mals minuts de joc, i llavors van tornar a estar fins en atac i agafar de nou un avantatge còmode que ja no abandonarien. En els cinc minuts finals, els sabadellencs es van deixar anar i els sarrianencs ho van aprofitar per acabar golejant amb el 36-27 definitu.

En finalitzar el partit, el club va voler retre homenatge als infantils, que al migdia s'havien proclamat subcampions d'Espanya. Així, la primera plantilla entrenada per Pere Coll va fer un passadís als jugadors dirigits per Guillem Torres. Sarrià està de moda en el món de l'handbol i la setmana que ve ho vol rematar amb una victòria en la final de la Copa Catalana.