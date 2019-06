Aliona Bolsova fa història a Roland Garros i jugarà els vuitens de final

Aliona Bolsova continua sorprent al Roland Garros. Amb 21 anys, sent la número 137 del món i disputant el primer Grand Slam de la seva trajectòria professional, ja s'ha plantant als vuitens de final del torneig parisenc, i això que venia de jugar dues rondes prèvies. No hi ha dubte que Bolsova és l'autènica revelació del quadre femení de l'edició d'aquest any del Roland Garros. La tennista de Palafrugell continua fent història i segueix en pas ferm en el viatge del seu primer Grand Slam. Ahir va derrotar en tercera ronda del torneig parisenc la russa Ekaterina Alexandrova, número 58 del rànquing mundial, en dos sets (2-6 i 5-7), en un partit que va durar 1 hora i 24 minuts, i ja és als vuitens de final de la competició.

Bolsova, el nom de la qual apareixerà entre les 100 primeres del món dilluns que ve, va signar un altre partit sòlid i s'ha plantat ja entre les 16 millors del Grand Slam sense haver cedit encara un set al quadre final, només un en total des de la fase prèvia.

Malgrat la seva inexperiència en aquests duels, la jugadora d'origen moldau va saber contenir millor les emocions davant d'una Alexandrova que també estava davant d'una gran oportunitat d'estar entre les millors però que va pagar els seus nombrosos errors (31).

Bolsova sempre va donar la sensació de tenir el partit més controlat. En el primer set, tot i no aprofitar un break inicial, va aconseguir-ne uns altres dos per adjudicar-se el primer set sens gaire problemes, i en el segon també va agafar avantatge en trencar a l'inici. I és que Bolsova va aconseguir posar-se amb un avantatge de 0-2, que la russa va saber recuperar (2-2). Però després la gironina va dominar el partit per complet i va guanyar els següents quatre jocs per fer-se amb el primer set (2-6).

Però a partir d'aquí van venir els moments més tensos per a Bolsova, que també va gestionar bé. Alexandrova va recuperar el terreny perdut després d'un 1-4 que feia pensar que la gironina s'emportaria el set sense massa problemes, però la russa va igualar el partit a 4. Així, les dues van entrar en una gran batalla: una per guanyar el partit i l'altra per guanyar el set que la mantindria amb vida. Va ser la russa qui va tenir una bola de trencament amb 5-5, però la gironina la va salvar i tot seguit va aconseguir fer-se amb el joc per posar contra les cordes la russa (5-6). Alexandrova no va saber jugar amb foc i va servir el partit a la de Palafrugell amb la seva vuitena doble falta.

La següent rival als vuitens de final serà la nord-americana Amanda Anisimova, que ahir va derrotar la romanesa Irina-Camelia Begu en 2 sets (7-6 i 6-4). Anisimova, de 17 anys, és la número 51 del rànquing mundial, amb gran experiència en la categoria júnior, i que també va disputar el torneig en la categoria de dobles juntament amb la suïssa Xenia Knoll, que van quedar eliminades en segona ronda. En cas que la tennista afincada a Palafrugell aconseguís guanyar el partit de vuitens, s'hauria d'enfrontar a quarts de final davant la vencedora del duel entre la suïssa Iga Swiatek i la romanesa Simona Halep, tercera del rànquing WTA.