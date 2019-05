El Llançà ja té l'anhelat ascens a Segona

Capficat per quedar-se amb la plaça del play-off, el Llançà va endur-se un premi més gran després de vèncer el Bisbalenc amb una maneta (5-0) i ratificar-se com el subcampió amb la millor classificació de Tercera Catalana. La recompensa d'anys lluitant i quedant-se a les portes de l'ascens per fi va arribar: els homes d'Enric Giménez ja poden cridar als quatre vents que són equip de Segona Catalana. Amb tanta eufòria i el Municipal ple d'afició, els llançanencs fins i tot van improvisar una rua al damunt d'un camionet pels carrers del municipi i van fer-se la foto de rigor al monument que hi ha a l'avinguda Reina Fabiola.

L'Empuriabrava-Castelló també va celebrar l'ascens a Segona, que ja havia consumat l'anterior jornada, amb un triomf contra el Portbou (3-1) per deixar amb bon gust de boca l'espectacular temporada que han fet amb un total de 25 victòries, 5 empats i només 4 derrotes. Els d'Albert Albert tanquen la temporada 2018-19 invictes al camp de futbol Iñaki Fernández Orjales Búfalo i l'ascens suposa el colofó per homenatjar al Búfalo, jugador del club que va morir el mes d'abril del 2017 a l'edat de 26 anys a causa d'una llarga malaltia.



Agullana i Cabanes, baixen

D'altra banda, l'Agullana i el Cabanes jugaran a Quarta Catalana la temporada vinent. L'Agullana va perdre per la mínima contra el Borrassà (1-2) en un duel vital per la salvació, ja que el filial jonquerenc es condemna al descens situant-se en la penúltima posició i el Borrassà aconsegueix la permanència; i el Cabanes va acabar amb una victòria davant del Sant Pere Pescador (4-2). Tot i sumar el segon triomf consecutiu, els cabanencs pagen les nombroses derrotes quedant-se al cuer de la classificació.

L'Esplais va empatar al camp del Vilamalla (1-1) i mantindria la categoria perquè és el segon antepenúltim amb la pitjor classificació dels grups gironins i baixa el tercer, que és el Cassà.