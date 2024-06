Yolanda Díaz dimiteix com a líder de Sumar després de la garrotada de les eleccions europees però es manté al Govern

Yolanda Díaz dimiteix com a líder de Sumar després dels mals resultats obtinguts a les eleccions europees d'aquest diumenge, on es mesurava per primera vegada amb Podemos a nivell nacional i només va obtenir tres escons i un 4,65% de vot, molt lluny dels sis que va aconseguir Unidas Podemos fa cinc anys.

La dirigent gallega, que ha encadenat una sèrie de fracassos a les urnes en aquest cicle electoral, deixa tots els seus càrrecs orgànics, però sí que mantindrà el seu lloc al Govern i seguirà com a vicepresidenta i ministra de Treball de Pedro Sánchez.

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha anunciat la seva decisió en una compareixença pública convocada d'urgència a les 15 hores d'aquest dilluns després del mal resultat de Sumar a les eleccions europees. El moviment arriba després que reunir-se l'executiva de Sumar, que aquest diumenge nit va anunciar que obria un "temps de reflexió" per a analitzar amb assossec les dades. "Les eleccions d'ahir no eren unes eleccions més i el seu resultat tampoc ho ha estat", ha començat.

"És la meva responsabilitat, la ciutadania ha parlat i jo em faré càrrec", ha continuat Díaz en un altre moment de la seva compareixença. "Per aquest motiu he decidit deixar el meu càrrec com a coordinadora de Sumar, és necessari que hi hagi un debat i amb aquesta decisió obro un camí que ha de ser col·lectiu, tant en el de Sumar com en les organitzacions que formen part de la coalició". "És necessari fer un pas a un costat per fer un pas endavant en la política que importa a la gent", ha continuat la vicepresidenta segona, que ha anunciat que estarà "dedicada completament" a la labor de Govern.

En la seva intervenció, Díaz ha admès d'alguna forma que la seva labor en el Consell de Ministres ha quedat en segon pla davant del lideratge orgànic que ha ostentat: "En aquests mesos sento que no he fet les coses que millor sé fer i les coses que havia de fer i la ciutadania ho ha percebut i moltes veus m'ho han anat dient". Díaz ha criticat que "la política serveix més per a si mateixa que per a treballar pels problemes" de la ciutadania. "Hem de treballar per a solucionar els problemes de la gent, no per a solucionar els problemes dels partits", ha assenyalat. Una missió que ella mateixa s'ha encomanat dins del seu paper al Govern de coalició.

Aquest mateix dilluns Díaz ha presidit la reunió de l'executiva de Sumar per avaluar els comicis europeus, on la formació va obtenir només tres escons i el 4,65% dels vots. El nefast resultat de les europees ha generat una forta crisi en el soci minoritari de la coalició, atès que dirigents de Más Madrid com Eduardo Fernández Rubiño han llançat duríssimes crítiques a Sumar per la seva gestió de l'espai.

També a IU hi ha un enorme malestar, i aquest mateix dilluns el seu líder, Antonio Maíllo, ha llançat un advertiment a Yolanda Díaz després del "decebedor" resultat, assegurant que IU és "Imprescindible" i que sense una organització, qualsevol projecte és "efímer".