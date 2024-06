El PSOE diu que Feijóo ha "perdut el plebiscit" del 9-J i la "màquina de fang" ha "fracassat"

La cap de llista del PSOE a les eleccions europees, Teresa Ribera, ha reconegut la victòria del PP en aquests comicis, però ha afirmat que el 30% de vots que han obtingut els socialistes són "un bon resultat" que demostra un "suport clar" al PSOE com a "dic de contenció contra la ultradreta". "Si Feijóo havia plantejat aquestes eleccions com un plebiscit, l'ha perdut rotundament, ha estat un fracàs absolut" ha dit. Segons Ribera, l'estratègia de la "màquina de fang" del PP també ha "fracassat", perquè el govern espanyol manté el suport de què disposava, mentre que el PP ha desplegat un discurs que ha acabat atiant el creixement de la ultradreta.

Ribera ha comparegut a les 12 de la nit, una hora després de la publicació dels resultats electorats, per fer una anàlisi en clau positiva d'una nit que ha deixat el PSOE amb 20 eurodiputats i un 30,18% dels vots, amb un total de 5,2 milions de paperetes.

Són dos diputats menys que el PP (22), i quatre punts de vot menys (PSOE 30,18% i PP 34,19%). A les passades eleccions generals la diferència entre el PSOE i el PP va ser inferior a l'actual, d'1,38 punts.

Els socialistes també es deixen dos milions de vots respecte a les europees del 2019, quan van rebre 7,3 milions de paperetes, amb un percentatge del 32,86% dels vots per als socialistes, més que dos punts més que ara.

Ribera ha fet una tímida autocrítica admetent que la seva formació "no es conforma" amb aquest resultat, però ha destacat que el veredicte de les urnes és "pràcticament idèntic" que el 26-J, de manera que "la màquina del fang" no ha obtingut rèdits, i les urnes demostren un "suport al govern, al PSOE i al president del govern".

Segons l'anàlisi de la candidata del PSOE, en aquestes eleccions europees el PP "ha absorbit Cs", però "no ha guanyat res més", i l'estratègia dels populars "d'enredar permanentment" ha "fracassat", perquè el PSOE "es manté al mateix lloc on estava fa un any".

A canvi, ha afirmat, ha generat "una polarització permanent" i ha desplegat un discurs d'ultradreta que "no ha evitat" l'ascens de Vox i la irrupció d'Alvise. "Abans de les europees hi havia dues dretes", ha afirmat, i "ara n'hi ha tres".

A més, segons Ribera, els resultats deixen el PSOE com a "dic de contenció" de la dreta i la ultradreta a Europa. "El nostre compromís és gran, i seguirem treballant per revertir aquesta tendència".

En aquest sentit, ha destacat que el PSOE ha obtingut un 30% dels vots i és el partit socialista dins de la Unió Europea que ha obtingut "un millor resultat electoral".

Sense festa

Els socialistes havien preparat els focus de la façana de Ferraz per si calia fer alguna celebració com la del 23-J, però finalment –un cop rebut els resultats- han optat per un format molt més discret, amb els interventors i militants del partit a l'espai que tenen habilitat al soterrani de la seu del partit.

Els socialistes esperaven uns resultats similars als que han recollit les urnes, però no tan contundents pel que fa a la diferència de percentatge de vot. Quatre punts de distància que se sumen al fet que el PP, Vox i Alvise sumen 31 dels 61 escons en joc.

Amb tot el PSOE considera que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha aconseguit el seu objectiu inicial de convertir aquests comicis en un plebiscit sobre el govern de Pedro Sánchez. Fonts del partit han recordat que el PP pretenia una victòria per deu punts de vot de diferència, i les intencions del líder del PP ara són "fum".