Montero diu que el resultat de Podem el 9-J és "un pas necessari” i assumeix la “responsabilitat” de fer créixer l’espai

La candidata de Podem a les eleccions europees, Irene Montero, ha dit que els resultats de la formació morada, que ha tret dos escons, són "un pas necessari" i assumeix la "responsabilitat" de fer créixer l’espai, que va perdre tot el poder institucional després de sortir del govern espanyol. "Juntes ens hem posat dempeus i juntes seguim caminant", ha afirmat Montero. Amb tot, l'exministra d'Igualtat ha assenyalat que l'auge de l'extrema dreta "no és una bona notícia" ni per Espanya ni per Europa i ha lamentat que les forces que aposten per l'augment de la despesa militar hagin aconseguit majoria al Parlament Europeu.

"Les forces del consens bèl·lic tenen una majoria molt preocupant a Europa i a Espanya, inclòs un creixement insuportable de l'extrema dreta. Estan en risc els principis polítics que van fundar Europa", ha subratllat.