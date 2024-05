El PP clama al carrer contra l'amnistia, situa el 9-J com un "plebiscit" a Sánchez i demana eleccions generals

El PP ha reunit aquest diumenge unes 80.000 persones al centre de Madrid per clamar contra la llei d'amnistia que, previsiblement, s'aprovarà d'aquí a quatre dies al Congrés. La cita, convocada en plena campanya de les eleccions europees, ha servit als populars per situar aquests comicis com un "plebiscit" al govern de Pedro Sánchez, a qui han demanat que suspengui la votació i convoqui eleccions. La concentració, presidida pel lema de campanya del PP el 9-J (La teva resposta), ha comptat amb les intervencions d'Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso, que han comparat Espanya amb Veneçuela i han llançat repetides consignes a favor de la llibertat, la democràcia i contra Carles Puigdemont, Yolanda Díaz, i Arnaldo Otegi.

"Ja que tant li agrada canviar d'opinió, fer girs de guió i és incapaç d'aprovar cap llei, que retiri la llei d'amnistia", ha asseverat el president popular davant la plana major del partit, encapçalada avui pels expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy, i per desenes de dirigents territorials. Pels conservadors, les últimes derrotes viscudes pel PSOE al Congrés mostren que l'executiu espanyol està esgotat i ha perdut el suport dels seus socis, fins i tot de Sumar.

Tal com ha apuntat Feijóo, la legislatura està ja "perduda" i el govern espanyol té el país "parat". "Que posi punt final, dissolgui les Corts, convoqui eleccions i anem amb la llibertat per davant, amb la llibertat i la democràcia", ha reclamat en assegurar que Sánchez ha enganyat "a tothom". "Als seus també", ha reblat entre els aplaudiments d'un públic entre el qual s'han repartit centenars de banderes espanyoles i europees.

Abans del líder del partit ha intervingut la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha remarcat que les eleccions europees del 9-J tenen "una doble finalitat". "Seran un plebiscit al projecte rupturista de Sánchez i la veu dels valors espanyols a Europea", ha manifestat la presidenta en un discurs on també ha reivindicat Madrid com una ciutat compromesa en la lluita contra el "totalitarisme".

"No al comunisme, al feixisme, al nacionalisme. Aquesta és la casa de tots 'carajo'", ha exclamat parafrasejant el 'Viva la libertad carajo' del president argentí, Javier Milei. Ayuso fet aquesta expressió en plena ressaca pel xoc diplomàtic entre Buenos Aires i l'executiu espanyol per unes paraules del mateix Milei a Madrid insultant a la dona de Pedro Sánchez. La presidenta també ha realçat la figura del rei Felip VI.

Els discursos de Feijóo, Ayuso i Martínez Almeida, que ha obert els parlaments, han repetit la idea de la necessitat de defensar de la llibertat i la democràcia a Espanya. Davant d'un públic nombrós, però més escàs que en anteriors cites contra l'amnistia -la delegació del govern espanyol a Madrid ha xifrat l'assistència a la cita en 20.000 persones-, els convocants han tret l'espantall de Veneçuela per alertar de la crisi de l'estat de dret que, a parer seu, pateix Espanya. De fet, la cita ha comptat amb un vídeo de la líder opositora veneçolana María Corina Machado, que ha alertat de la importància de protegir les institucions i la democràcia de les pulsions autoritàries.

En aquest context, Feijóo ha ofert el PP com la casa de tots els que comparteixen els valors constitucionals, del PSOE a Vox. La concentració també ha tingut la participació del filòsof Fernando Savater qui, amb un pin de Ciutadans a la solapa de l'americana, ha pujat a l'escenari per demanar que es restitueixi la justícia a Espanya. "Quina cara farem davant d'Europa? Quina reconciliació hi ha amb qui no es vol reconciliar?", ha qüestionat.

Des del PP esperen que les derrotes parlamentàries del PSOE de la setmana passada -no aprovació de la llei contra el proxenetisme i retirada de la llei del sòl abans de votar-se- convencin al govern Sánchez que és millor retirar la llei d'amnistia abans que es voti. "Si l'aproves i continues sense poder governar, quin sentit té aprovar-la?", es preguntaven aquest diumenge fonts de la formació. En aquest sentit, constaten que la norma acordada pel PSOE amb l'independentisme ofereix "impunitat a canvi de res".

Guerra de xifres amb el PSOE

La concentració d'aquest diumenge a la Porta d'Alcalà ha reunit unes 80.000 persones segons el PP, 20.000 per la delegació del govern espanyol. L'anterior acte convocat pel partit amb el mateix objectiu va aplegar el mateix nombre de ciutadans a la Puerta del Sol de Madrid. Tot i això, el recompte de manifestants ha causat un estira-i-arronsa entre els populars i el PSOE, que han afirmat que Feijóo ha "punxat" amb la seva concentració.

En un missatge a X, el PSOE ha assegurat que "els assistents no han arribat ni a la meitat de la seva última convocatòria", i que representen "nou vegades menys que el novembre del 2023". Per la seva banda, fonts del PP han convidat els socialistes a "igualar i millorar la setmana que ve" la mobilització, "si els sembla poc l'afluència d'avui". Els populars no es mostren sorpresos que la delegació del govern espanyol a Madrid "vulgui rebaixar l'assistència de l'acte" a 20.000 assistents. "Fins i tot el govern espanyol admet que Feijóo mobilitza més que Sánchez", asseguren.