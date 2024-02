El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el seu executiu impulsarà la creació d'un "gran model fundacional de llenguatge d'intel·ligència artificial entrenat específicament en castellà i les llengües cooficials". Ho ha dit durant el discurs inaugural del Mobile World Congress (MWC), celebrat aquest diumenge a la nit a Barcelona. Sánchez ha detallat que el projecte es farà en col·laboració amb la Reial Acadèmia Espanyola (RAE), l'Associació d'Acadèmies de la Llengua Espanyola (ASALE) i el Barcelona Supercomputing Center per tal de crear un codi d'IA "obert i transparent".

"Esperem que Espanya jugui un paper rellevant en el desenvolupament de la IA", ha confiat el president espanyol, que també ha demanat fer "una reflexió profunda sobre l'impacte d'aquest tecnologia en la societat, els drets, les llibertats i la democràcia, però també al mercat de treball i al disseny de polítiques públiques".

El Rei arriba al sopar oficial del MWC sense que li rebi Aragonès

El Rei Felip VI ha arribat aquest diumenge sobre les 19.40 al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona per a presidir el sopar inaugural del Mobile World Congress (MWC), on a les portes no li ha rebut el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que tampoc ha participat en el besamans, però sí l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a diferència de la seva antecessora, Ada Colau. Li han rebut el president del Govern, Pedro Sánchez, i posteriorment ha rebut al president de Paraguai, Santiago Peña, que està a Espanya en una visita de treball.