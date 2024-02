ERC no preveu governar amb el PSC la pròxima legislatura. "En cap cas està damunt la taula". En aquests termes s'expressa el viceconseller del Govern, Sergi Sabrià, en una entrevista a l'ACN on reitera la idea de "governar en solitari". Els republicans es marquen l'objectiu de guanyar les eleccions, aconseguir més escons, i repetir la fórmula actual. D'altra banda, Sabrià reivindica que al president del partit, Oriol Junqueras, encara li queden "moltes coses a fer", tant des del capdavant d'ERC com "en algun moment" des de les institucions "si ell ho decideix". Sobre les negociacions entre PP i Junts, el viceconseller recorda que les dretes espanyola i catalana ja havien pactat en el passat -en referència a l'etapa dels populars i CDC.

"El nostre objectiu és tenir més diputats i governar sols", subratlla Sabrià a l'entrevista, on remarca que ERC no té "cap previsió de res" per tancar pas un govern amb el PSC: "En cap cas, no és una cosa que estigui sobre la taula", assegura. Així mateix, el nou viceconseller argumenta que el projecte dels republicans és "sòlid i definit", que implica treballar per fer possible un referèndum. PP i Junts, com PP i CDC Després de la polèmica per les negociacions de PP i Junts sobre uns indults a canvi d'una investidura d'Alberto Núñez Feijóo, Sabrià ha recordat que les dretes espanyola i catalana ja havien pactat "unes quantes vegades" en el passat. El viceconseller s'ha referit així a les negociacions que havien mantingut els populars amb Convergència. Sabrià no veu normals aquestes converses, però es remet als arguments que puguin aportar les parts implicades. El dirigent d'ERC també constata que el PP tenia a l'agost un acord tancat amb Vox, i que la dreta espanyola a Feijóo és la de l''a por ellos' i la de l''operació Catalunya'. Finalment, recorda que el PP també va intentar trucar a ERC, però els republicans van "penjar el telèfon" directament. En aquest sentit, Sabrià insta les parts a explicar què negociaven durant les 24 hores que PP i Junts van mantenir un canal directe: "Seria bo saber què va passar, espero que sapiguem més coses". Finalment, sobre l'amnistia, Sabrià adverteix que seria "un desastre" que no s'acabés aprovant, i avisa que és un escenari que "no ha de passar". El paper de Junqueras El viceconseller del Govern també ha parlat del president del seu partit, Oriol Junqueras, de qui en destaca ser "el principal actiu polític del partit". Sabrià comenta que l'exvicepresident del Govern té "ganes" de fer política, i que la voluntat del partit és que "així continuï sent". "Li queden moltes coses a fer, és molt jove", argumenta Sabrià creu, doncs, que Junqueras ha de continuar exercint com a actiu polític d'ERC "des del partit i, en algun moment, des de les institucions si ell ho decideix". I veu Junqueras com una "peça absolutament imprescindible" del projecte republicà.