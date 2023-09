El fort terratrèmol del Marroc ha provocat almenys 2.012 morts i 2.059 ferits –1.404 dels quals de gravetat–, segons l'últim balanç facilitat pel Ministeri de l'Interior i recollit per la televisió estatal SNRT. El sisme, de magnitud 6,8 a l'escala de Richter, es va registrar cap a les 23.10 hores de la nit de divendres i ha sacsejat la regió al sud-oest de Marràqueix. L'epicentre s'ha localitzat a la localitat d'Ighil i ha provocat l'esfondrament de nombrosos edificis. Les províncies més afectades són les d'Al Haouz, Marràqueix, Uarzazat, Azilal, Chichaoua i Taroudant. El Marroc demana a la ciutadania "mantenir la calma i evitar el pànic" i ha fet una crida la població a donar sang davant l'escassetat que es viu a Marràqueix.

El Sindicat de Farmacèutics també demana facilitar l'accés dels ciutadans als medicaments. Diversos edificis i mesquites de la Medina de Marràqueix –declarada Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO– han resultat danyats pel terratrèmol. Set camions carregats de mantes, llits d'acampada i material d'il·luminació s'han mobilitzat al dipòsit de Protecció Civil d'Al-Arjat per tal de donar ajuda als veïns de les zones afectades.

Una vintena de trucades des d'Andalusia

El telèfon d'emergències 112 d'Andalusia ha rebut una vintena de trucades pel terratrèmol del Marroc, procedents de diverses localitats de Huelva, Sevilla, Jaén, Màlaga i Còrdova. La primera de les trucades s'ha rebut a les 00.14 hores i se n'han comptabilitzat més de 20 procedents de municipis com Lepe, Almonte, Sevilla, Huelva, Dos Hermanas, Camas, Jaén, Màlaga, Marbella, Còrdova i Lucena. No hi ha constància que s'hagin produït danys personals ni materials.