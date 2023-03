El ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha defensat la reforma de les pensions de les crítiques de la patronal. "Les dades mostren que la reforma no posa en risc en absolut la competitivitat de les empreses espanyoles. És perfectament assumible", ha replicat Escrivá en una entrevista dominical a 'La Vanguardia'.

"L'argument que es dona sobre l'augment dels costos laborals és molt poc sostenible, perquè l'augment és molt petit i absolutament manejable. Tot just una pujada de 37 cèntims per hora treballada", ha continuat el ministre d'Inclusió, que també ha retret al líder del PP les crítiques cap a la reforma de les pensions: "Qualificar-la de nyap o PowerPoint és una falta de respecte; és insòlit", ha etzibat Escrivá.

"Es tracta d'una reforma que s'ha discutit extensament amb les autoritats europees, durant mesos amb els agents socials, se n'han elaborat tota mena de textos sobre els quals hem treballat i que, a més, s'ha discutit durant hores en el Pacte de Toledo", ha recordat el titular d'Inclusió i Seguretat Social a Feijóo. En paral·lel, Escrivá ha lamentat igualment que serveis d'estudis com Fedea o el BBVA Research hagin considerat que la reforma no és "sostenible". "Segons la meva opinió, les seves reaccions són precipitades, van fer públics els informes abans que s'hagués publicat la norma al BOE", ha valorat el ministre d'Inclusió. "Espero que rectifiquin quan en sàpiguen els detalls i analitzin la reforma amb més profunditat", ha insistit Escrivá.

De fet, el ministre d'Inclusió i Seguretat Social ha volgut descartar una possible 'contrareforma' de les pensions en un futur. "Crec que no hi haurà contrareforma, en absolut, perquè els arguments per oposar-s'hi són molt pocs i tampoc no hem vist alternatives al model que hem proposat", ha assenyalat Escrivá. "Convidaria tothom a dir-me on són les alternatives i qui les ha proposat en algun moment dels últims mesos durant la negociació a la taula de diàleg social", ha reptat el titular d'Inclusió. "Fins i tot sense el suport dels empresaris, cal destacar que és una reforma que està construïda des del diàleg social, és molt sòlida i està tècnicament molt ben dissenyada. Les autoritats europees no confiaren en una reforma que no fos molt sòlida", ha conclòs Escrivá.