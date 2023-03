La diputada de Junts i presidenta segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, ha oberta la porta a renunciar a la presidència del Parlament si Laura Borràs és finalment inhabilitada. "Seria una opció com a senyal de protesta per denunciar aquesta persecució política i que hi ha un ús partidista de la cambra", ha apuntat Madaula en declaracions a 'L'Hemicicle' de Catalunya Informació.

No obstant això, la diputada de Junts s'ha mostrat convençuda que Borràs serà absolta i ha demanat a la Mesa que "garanteixi els drets fonamentals" i esperi una sentència ferma per prendre decisions. En paral·lel, Madaula s'ha descartat per al càrrec de presidenta del Parlament. "Per a mi seria molt incòmode", ha reconegut la diputada de Junts.