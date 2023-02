La mare d’una nena de 12 anys que va morir dilluns passat a l’Hospital Clínic de València d’una «peritonitis purulenta» ha denunciat que la seva mort es va produir després de portar-la, amb forts dolors abdominals, vòmits i febre, fins i tot en tres ocasions a serveis d’urgències, on no la van diagnosticar ni li van fer cap prova mèdica.

Beatriz Gascó, mare de l’Enma, ha assenyalat a EFE que presentaran una denúncia contra l’administració sanitària per «negligència mèdica» perquè no volen que el que li ha passat a la seva filla «torni a passar» i si han de «canviar el protocol perquè a cada nen o adult que entri amb mal d’abdomen li facin una prova, que ho facin».

Segons ha explicat, el 29 de gener va portar la petita a urgències de l’ambulatori de Viver, a uns sis quilòmetres de Jérica, on resideixen, perquè tenia dolor abdominal, vòmits i una mica de febre; el metge li va dir que era «un virus» i tot i que li va preguntar si podia ser apendicitis perquè el seu fill gran ja l’havia passat ho va descartar. Jo no soc metge i no puc contradir-lo, i vam tornar a casa».

En veure que el 2 de febrer no es trobava millor va tornar a portar-la a l’ambulatori de Viver i el metge, al veure els informes del dia 29, ni es va aixecar. Em va preguntar per què tornava i li vaig dir que no la trobava bé, que continuava sense menjar i amb diarrea i que estava perdent molt de pes. Em va dir que era un procés víric i que els virus duraven de 8 a 10 dies».

El dia 4 de febrer la van portar a l’Hospital de Sagunt i, amb 38,8 de febre i un abdomen amb defensa, em van dir que no era res, que tot i que havia perdut pes ens n’anéssim a casa que no era res» i el dia 5, com que continuava sense veure-la bé, la van tornar a portar al metge i a la consulta «es va desmaiar i va perdre el coneixement».

En arribar a Viver estava en parada respiratòria i el metge va estar 12 minuts reanimant-la i, després que arribés una ambulància del SAMU, la va estabilitzar i la van traslladar a l’Hospital Clínic de València on va tornar a entrar en parada i després de dues hores intentant reanimar-la va morir a les dues de la matinada.

La mare de la petita ha explicat que en cap de les tres ocasions que la van portar a urgències li van fer proves mèdiques, com una anàlisi de sang o una ecografia, malgrat que va insistir que podia ser una apendicitis.

Segons indica, al Clínic li van dir que l’Enma havia mort per una «peritonitis purulenta», causada per una acumulació de sang, fluids corporals o pus a l’abdomen.

«Això no pot estar passant, estem al segle XXI, que per una peritonitis es mori una nena o un adult», assegura la Beatriz, que afegeix que quan una mare acudeix a urgències «és perquè el seu fill està malalt, no perquè tingui ganes de veure el metge. Sembla que hi anem demanant-los permís i això no és així, si hi vaig i et dic que està malalta, fes-li un mínim de cas».

Una nena alegre que jugava a futbol

«L’Enma era alegre, sempre estava amb les seves amigues gravant TikToks, cantant cançons. Jugava a futbol, anava al conservatori, era molt estudiosa, fins i tot estant malalta feia els deures. Era l’alegria de la casa, no tinc ni una foto en què surti enfadada».

Des de la Conselleria de Sanitat han informat a EFE que «lamenten profundament» la mort de la menor, que es posen a disposició de la família i que «analitzaran tot el que ha passat».

Ramón Martínez és regidor socialista a l’Ajuntament de Jérica i la Beatriz, la mare de la petita, té un estanc en aquest municipi castellonenc, on faran un homenatge a la petita a la seva escola i l’ajuntament va decretar dilluns passat dia de dol oficial i demà dissabte ha convocat una concentració en memòria de l’Enma.

El Defensor del Pacient ha demanat al Fiscal provincial de València que obri una investigació d’ofici «per presumpte delicte d’abandonament i posterior mort».