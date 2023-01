Els conductors que el matí d'aquest dilluns circulaven per l'autovia A-7 al seu pas per Marbella s'han vist sorpresos en trobar-se la via plena de bitllets de 50 euros.

Un dels conductors que es trobava a la zona va avisar al servei d'Emergències 112 Andalusia, a les 11.30 hores, per informar que un maletí ple de bitllets es trobava enmig de l'autovia i diversos conductors havien detingut el seu vehicle per baixar-se a agafar els diners. Segons els usuaris de la xarxa social SocialDrive, hauria estat el mateix conductor qui hauria llançat els bitllets a la calçada. Un conductor lanza billetes de 50€ por la ventanilla del coche y paraliza la autovía



Diversos usuaris han compartit a les xarxes socials vídeos on es veuen vehicles parats a l'autovia, entre ells un autobús, i gent agafant els bitllets. Des del compte de Twitter de SocialDrive asseguren que un dels passatgers d'aquest autobús ha recollit de la carretera més de 500 euros. Es desconeix si els bitllets són autèntics.



