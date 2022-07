El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que dimarts que ve el Consell de Ministres farà fixes 67.300 professionals sanitaris i ha destacat que és la "major estabilització" de la història en aquest àmbit. En una entrevista que publica 'El País', Sánchez creu que l'augment de la despesa militar no farà trencar el govern espanyol i ha demanat al seu soci, Podem, que reflexioni sobre el "canvi tectònic" actual. "Ja no estem en un món en el què hi havia la divisió entre comunistes i capitalistes. Ara el que hi ha és un conjunt de democràcies davant una autocràcia com Rússia, dirigida per una oligarquia corrupta i ultracapitalista que està intentant expandir de manera imperialista el seu territori", ha argumentat.

Així mateix, el president espanyol ha assenyalat que la indústria de defensa també genera economia a Galícia, Cadis i Castella-La Manxa. I ha admès que hi ha un "alt risc" que es "cronifiqui" la guerra a Ucraïna. Preguntat per les morts de migrants a les fronteres de Melilla, Sánchez ha defensat que des de el govern espanyol "sempre han estat proporcionals" en la resposta a crisis migratòries. "Jo només, lamentant la pèrdua de vides, defenso que la desigualtat és la principal causa de la migració. Les veritables culpables són les màfies. Fent tot aquest exercici d'empatia amb les víctimes, els seus familiars, també demano que fem un exercici d'empatia amb els ciutadans de Ceuta i Melilla i amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat al nostre país i del Marroc, que han estat ferits", ha dit. Després de les crítiques de Podem a l'anunci de Sánchez d'incrementar la despesa militar en els pròxims anys, el president ha admès que si baixés en alguns decibels el debat intern, "això ajudaria també l'electorat progressista". Pel que fa a l'acord que s'aprovarà al Consell de Ministres de dimarts que ve sobre l'estabilització de personal sanitari, el president Sánchez ha dit que s'han pactat els "criteris comuns" amb les comunitats autònomes i que es donarà resposta a la temporalitat que ha existit durant dècades al sistema de salut.