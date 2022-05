El rei emèrit ha arribat al control d'accés al palau de La Zarzuela poc després de les 10 hores del matí i una cinquantena de persones han aclamat amb banderes d'Espanya el monarca, que ha saludat amb la mà des del cotxe on viatjava de copilot.

Joan Carles passarà unes hores a La Zarzuela, residència on ha viscut des de fa més de 50 anys quan va ser proclamat príncep d'Espanya. Té previst retrobar-se amb el rei Felip VI per primera vegada gairebé dos anys després de veure's forçat a anar-se'n per evitar que algunes de les seves activitats, ja en el punt de mira de la justícia, perjudiquessin la Corona i després de gairebé quatre dies en terres gallegues.

El retorn a La Zarzuela serà breu, d'amb prou feines unes hores, ja que l'emèrit volarà de tornada avui mateix a Abu Dhabi, on ha establert de moment la seva residència permanent, segons va avançar La Zarzuela.

Durant la visita, Joan Carles I també es veurà amb la reina emèrita Sofia, qui en aquests gairebé dos anys no ha visitat el seu marit als Emirats Àrabs Units, com sí que han fet les seves dues filles, Elena i Cristina, i també alguns dels seus nets.