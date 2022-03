El jutge del Tribunal Superior de Justícia britànic Matthew Nicklin ha acordat aquest dimarts, 29 de març, que el rei emèrit, Joan Carles I, no pot recórrer la decisió de tirar endavant el procés obert per presumpte assetjament a Corinna Larsen perquè entén que no gaudeix de la immunitat pròpia dels sobirans.

Fonts presents a l'audiència d'aquest matí confirmenque la defensa de l'exmonarca ha optat, després de la negativa del jutge, per recórrer davant el Tribunal d'Apel·lació perquè es torni a analitzar la decisió de Nicklin, el qual indica que l'emèrit ja no té immunitat. Les mateixes fonts apunten que Joan Carles I està molt decebut amb la decisió d'aquest dimarts i que considera que té motius sòlids i convincents per guanyar en apel·lació. Per la seva banda, la representació legal de Corinna Larsen, exercida per l'advocat Robin Rathmell, ha apuntat que el Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat els intents de Joan Carles I de frustrar la denúncia. En aquest sentit, han valorat positivament les decisions del jutge i esperen que serveixi perquè es limitin les accions encaminades a produir demores en el procediment. D'altra banda, Rathmell ha confirmat que la defensa de l'emèrit, a càrrec del bufet Clifford Chance, sol·licitarà autorització al Tribunal d'Apel·lació per recórrer la decisió de la setmana passada del jutge Nicklin. A més a més, ha subratllat que Larsen té "total confiança" en la decisió del jutge i farà front a aquesta sol·licitud quan correspongui. "Hem avançat un pas més cap a una vista dels fets en qüestió", ha afegit en el breu comunicat al qual ha tingut accés Europa Press.