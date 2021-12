El Congrés dels Diputats acull aquest dilluns l'acte institucional del 43è aniversari de la Constitució espanyola amb les ja tradicionals absències dels partits nacionalistes i independentistes i sense visos d'impulsar la reforma del text. Malgrat els anuncis i promeses, el govern espanyol no es planteja ara obrir el debat d'una reforma de la Constitució que no disposaria de prou suports a la cambra baixa per la negativa del PP i Vox, que fins i tot s'han negat a facilitar un canvi puntual perquè el text deixi de parlar de 'disminuïts' i ho faci de 'persones amb discapacitat'.

Els socialistes espanyols van atiar les expectatives a l'últim Congrés de València, on van nomenar Félix Bolaños –home fort de l'executiu de Sánchez- com a secretari de Reforma Constitucional. Dos mesos després, però, l'executiu de coalició admet que no hi ha prou consens per obrir el meló de la reforma.Ni pel que fa a la Corona i a la prioritat que el text constitucional atorga als homes sobre les dones per a la successió, ni tampoc per acotar la inviolabilitat del cap d'Estat, ni per a un canvi en l'article sobre l'articulació territorial de l'Estat.

L'executiu tampoc es planteja fer cap mena de moviment en la línia del manifest signat aquest diumenge per les formacions que van signar la declaració de la Llotja de Mar: ERC, Junts, CUP, EH Bildu, BNG, Més per Mallorca i Més Menorca. Reclamen que es reconegui la plurinacionalitat de l'Estat i el dret d'autodeterminació.

L'acte comença a les 12 del migdia i tindrà lloc per segon any consecutiu a l'aire lliure a causa de la pandèmia de covid. Se celebra a la Carrera de San Gerónimo, on la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, pronunciarà un discurs a l'escala de la Porta dels Lleons.Hi seran presents el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el president del Tribunal Constitucional, Pedro José González-Trevijano, i el del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que fa més de tres anys que actua amb el mandat caducat. No hi serà el president del Senat, Ander Gil, perquè es troba en aïllament.A l'escala dels lleons també hi seran els membres de les Meses del Congrés i del Senat, així com els portaveus dels grups parlamentaris i els ministres. A més, hi seran els representants del Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes, la fiscalia General de l'Estat, els presidents d'algunes comunitats, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el líder del PP, Pablo Casado, i agents socials.