Blö, la nova marca de mobles de bany i sanitaris de l’empresa Iniciativa Exterior 3i

L’empresa Iniciativa Exterior 3i, amb més de 30 anys de trajectòria en el sector del moble d’exterior, amplia la seva oferta de serveis amb la marca Blö. Aquesta està especialitzada en la distribució de mobles de bany, aixetes, sanitaris, plats de dutxa i banyeres, mampares de bany i complements.

Així mateix, compta amb una variada oferta en acabats, colors, formats i mides. Pel que fa als sanitaris, incorporen les noves tendències del mercat, tant per anar directament a terra com per estar suspesos.

En el seu establiment, els professionals us ajudaran a trobar els productes més adients per a vosaltres. Segons els vostres gustos i necessitats.

Blö disposa d’un showroom a Girona que ocupa més de 500 metres quadrats d’exposició, concretament a l’avinguda de França 151 de Sarrià de Ter. Allà, també s’hi exposen les altres marques que l’empresa distribueix arreu d’Espanya com: Calma Outdoor, Gardenart, Maiori, entre altres. Totes elles les poden trobar en un showroom i outlet de més de 2.000 metres quadrats d’exposició.

Aixetes de Blö. / INICIATIVA EXTERIOR 3I

Esperit innovador

L’empresa Iniciativa exterior 3i destaca pel seu ampli estoc de productes durant tot l’any i una bona qualitat i preu. En tenir una àmplia gamma que va des de moble bàsic al de disseny. Els defineix un esperit innovador i progressiu que els ha permès adaptar-se als canvis ocorreguts durant aquestes tres dècades. Per tot així, han aconseguit estar presents a la Península, Balears i a l’estranger.

La seu central d’oficines i magatzem es troba al Polígon Industrial Empordà Internacional de Vilamalla, amb unes instal·lacions logístiques que permeten disposar d’estoc permanent durant tot l’any.