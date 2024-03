Albert Soler assumeix la direcció de la companyia Metropolitan-Sports Club & Spa per liderar la posada en marxa del nou pla estratègic de la companyia. L'executiu català, amb una àmplia i dilatada trajectòria al món de la gestió esportiva, s'encarregarà de la consolidació del grup líder al sector premium del fitness a Espanya, que actualment compta amb 20 Clubs i que per al 2024 preveu un pla d'expansió amb quatre noves obertures.

La nova responsabilitat d'Albert Soler va ser comunicada internament a finals del 2023. Durant els mesos precedents, va estar treballant en l'elaboració del pla estratègic que ja s'ha començat a implementar. “Volem elevar la marca i el concepte premium de Metropolitan, on l'esport s'associa a una forma de vida de qualitat en salut, lleure i benestar. Treballarem per potenciar el concepte de club, per sobre del gimnàs i del centre esportiu clàssic”, explica Albert Soler sobre la visió de la companyia.

José Antonio Castro, fundador i màxim accionista de Metropolitan des de fa 35 anys, ha confiat a Albert Soler l'estratègia i l'impuls de la nova etapa de la companyia. Metropolitan, que actualment compta amb 1.2000 empleats i 10 Clubs en propietat, preveu invertir 23 milions d'euros el 2024 al pla d'ampliació i reformes dels seus centres.

La darrera obertura de la cadena ha estat a Sant Just Desvern (Barcelona), un centre de salut i benestar integral ubicat a l'Hotel Hesperia Sant Just i amb el segell inconfusible de Metropolitan. La instal·lació compta amb una sala de fitness amb l'última tecnologia de Technogym (Biostrength, Biocircuit), Crossmet, Cycling, HBX, sales de ioga, pilates, SPA balneari, Centre de Bellesa, zona de coworking, restaurant cafeteria, ludoteca i una impressionant zona d'entrenament outdoor. A més dels 19 centres distribuïts pel territori espanyol, Metropolitan compta també amb un altre a Niça (França).

Una vida dedicada a l'esport

Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per la Universitat de Barcelona (UAB) i el Màster en Gestió Pública per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), Albert Soler ha desenvolupat la seva carrera professional entre l'administració i l'empresa privada. Exjugador professional de Waterpolo, el nou CEO de Metropolitan va exercir com a funcionari de carrera de l'Ajuntament de Barcelona, on com a director d'Esports; director-gerent de l'Institut Barcelona Esports i director del Pla Estratègic de l'Esport de Barcelona. L'any 2008 va ser nomenat director general d'Esports del Consell Superior d'Esports i, entre els mesos d'abril i novembre del 2011, va ser nomenat secretari d'Estat per a l'Esport. A l'àmbit privat, va ser director d'Esports Professionals i Relacions Institucionals del FC Barcelona del 2014 al 2021. Després del seu pas pel Barça, va tornar al Consell Superior d'Esports, on va exercir com a director general d'Esports fins al gener del 2023.