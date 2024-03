L’empresa Led Market són els representants oficials de Catalunya de la prestigiosa marca V-Tac PRO, una marca registrada d’il·luminació LED, indicada per a professionals del sector i per equipaments d’alta exigència. També ofereix les opcions d’il·luminació, energia fotovoltaica, opcions Smart Home i electrònica, tots els productes són de gran qualitat i sostenibles.

Els avenços de la tecnologia led situen aquest sistema lumínic al capdavant de l’eficiència energètica i l’estalvi en el consum, tant per a les empreses com per als equipaments particulars o les infraestructures de les administracions públiques. L’empresa Led Market de Figueres és especialista en el servei integral des de l’estudi, la projecció i l’execució de qualsevol instal·lació vinculada al món del led.

L’àmplia gamma de productes que ofereixen els fan líders en el seu sector. Els seus productes estan revisats per un equip de professionals qualificats per garantir la millor qualitat i la satisfacció dels nostres clients. «Som especialistes a oferir el millor servei al client, adaptant-nos a les seves necessitats», destaquen els responsables de Led Market.

Led Market ofereix un servei complet de venda al detall i a l’engròs des de les seves instal·lacions del polígon del camí vell de Vilatenim, a tocar la Depuradora. També planifica substitucions de llums convencionals per sistemes led, que t’ajudaran a estalviar en la factura d’electricitat. A més, assessora i treballa conjuntament en projectes amb equips d’enginyeria i realitza pressupostos a mida per a tota mena d’equipaments, tant per particulars, empreses i administracions.