Ser responsable d’una empresa comporta una sèrie de riscos i responsabilitats que com a empresari no es poden deixar passar per alt. I si no comptes amb un bon mediador d’assegurances titulat et pots quedar descobert, amb les greus conseqüències que això pot comportar. «A Palol Quer et podem oferir molts tipus d’assegurances bàsiques que aconsellem als nostres clients d’empresa perquè estiguin protegits».

Contractació obligatòria

L’assegurança de Responsabilitat Civil cobreix els danys que l’empresa i els seus treballadors puguin fer a tercers en el desenvolupament de la seva activitat, i pel dany que es pugui causar als treballadors per negligències de l’empresa.

Pel que fa a vehicles, l’empresa els ha de tenir assegurats d’acord amb la llei de circulació de vehicles a motor. Pel que fa a la seguretat del treballador, la majoria de convenis laborals exigeixen a les empreses una assegurança que cobreix els accidents, la mort i la invalidesa dels seus treballadors.

Per altra banda, el sector de la construcció té a més una assegurança obligatòria pels habitatges destinats a la venda, la pòlissa desenal. Aquesta cobreix durant 10 anys la viabilitat estructural d’un habitatge, tal com ho recull la LOE (Llei d’Ordenació de l’Edificació).

Altres assegurances

Hi ha altres assegurances que tot i no ser obligatòries són molt recomanables per protegir el patrimoni empresarial.

Multirisc de la botiga, fabrica, oficina, o magatzem de l’activitat empresarial. Aquesta cobreix incendis, robatoris, inundacions..., Segons Palol Quer aquesta s’ha d’adaptar a les necessitats de cada empresa valorant correctament els imports a assegurar i les característiques de cada negoci.

Assegurança de directius D&O, «com a directiu o gerent de l’empresa no podeu exposar el patrimoni personal i familiar així com la vostra reputació i la de l’empresa». L’assegurança de D&O té unes cobertures que us ajudaran a minimitzar aquests riscos defensant-vos per responsabilitat per error o omissions, en actuacions incorrectes en matèria laboral, responsabilitats tributàries, entre d’altres, i assumirà les vostres despeses legals de defensa.

Defensa Jurídica del negoci, imprescindible tot i que no obligatòria per disposar d’advocats, perits i procuradors per reclamar o defensar-vos en cas de causar danys o més important encara en cas que els danys us els facin a vosaltres.

En definitiva, «si tens una empresa has de tenir les assegurances ben ordenades i correctament contractades i és per això que a Palol Quer posem tot el nostre coneixement i experiència a la teva disposició».