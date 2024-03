In-out seguretat és una empresa dedicada a donar el millor servei de seguretat amb productes professionals de la millor qualitat. Per això treballen amb les millors marques del mercat. «Creiem que la seguretat dels nostres clients ha d’estar suportada per marques que han demostrat la seva fiabilitat i qualitat de productes com són: Jablotron, Daitem, Hikvision o Dahua», explica el responsable de la companyia.

Un dels trets diferencials d’In-out Seguretat és que les alarmes que estan connectades a la central receptora d’alarmes (CRA) no precisen de temps de permanència. És més, faciliten als clients tots els tràmits per donar de baixa qualsevol connexió amb la central d’alarmes d’altres empreses. Des de la companyia aclareixen que «creiem que tots els sistemes haurien d’estar connectats a una central receptora d’alarmes amb avís a la policia». I afegeixen que el cost mensual d’aquest servei a In-out Seguretat és a partir de 26 euros més IVA. «Independentment de la quantitat de sensors del sistema». Per altra banda, l’empresa proporciona als seus clients un servei personalitzat basat en les seves necessitats i sempre amb la tecnologia més puntera. A més, «com a empresa de seguretat instal·lem i fem el manteniment de sistemes d’alarma, de vigilància amb càmeres, control d’accessos, instal·lació de caixes fortes i integració dels sistemes de seguretat i protecció». ADREÇA: avinguda Empordà, 41 TELÈFON: 972 509 111 WEB: www.in-outseguretat.com