L'artista Okuda San Miguel, que amb motiu de l'Any Nou Xinès ha desenvolupat per a El Corte Inglés una intervenció al seu centre de Castellana amb la figura del Drac com a protagonista, assegura que l'experiència “ha estat molt especial” perquè és la primera vegada que representa un animal mitològic com és el drac i també que intervé en un espai d'aquest tipus. Ha destacat que "el fet d'haver tingut total llibertat creativa ha estat clau per acceptar aquest projecte", i afirma que, encara que és la primera vegada que representa un drac, "tenia ganes de fer-ho des de feia temps".

El fet que la peça de gran format del drac envolti una columna tan imperial (10m d'alçada i 3m de diàmetre) estigui en combinació amb la pantalla superior circular “ho fa encara més únic”, assegura.

"Crec que el projecte és molt rodó perquè combina escultura de gran i mig format amb intervenció de la façana exterior amb aquesta lona gegant, i una sèrie limitada de paper i escultura fent el projecte accessible per a tots els públics", explica l'artista.

Pel que fa a les sensacions que aquesta obra transmet, per a Okuda San Miguel, “la idea és que qualsevol tipus de persona que hi passi no es quedi indiferent i senti alguna cosa diferent segons la seva experiència personal, però sobretot que l'inspiri i el transmeti força i rebi el missatge principal de llibertat i diversitat”.

"El més bonic d'aquesta ubicació i d'aquest format -afegeix- és que el balcó d'aquestes tres plantes que l'envolten ens permet tenir infinits punts de vista que encara fa més enriquidora l´experiència i la connexió de la peça amb el públic".

En aquesta ocasió, Okuda San Miguel detalla que la inspiració li ve dels dracs utilitzats a les desfilades d'any nou que “solen tenir caps molt treballats amb molt de color i molts detalls i sempre un cos molt llarg que porten ballant diverses persones”. Una experiència que afirma ha viscut “en diverses ocasions en directe” al barri d'Usera (Madrid) on té el seu estudi”.

Per a aquest artista el seu Drac és “un drac molt personal, més futurista, més geomètric, amb tota la meva identitat piramidal i colorista, que intenta mostrar aquest canvi que estem vivint del món físic al món virtual, alhora que abanderar la multiculturalitat i la convivència que ha de ser un senyal d'identitat per al nostre futur”.

Al costat d'aquest Drac, l'artista ha creat un soulkeeper, que apareix a totes les seves obres en una mida més petita que els protagonistes de les obres. "És com el guardià d'ànimes que sempre acompanya els personatges principals, en aquest cas el drac", explica Okuda San Miguel.

La Galeria d'Art Maria Porto, situada al mateix centre d'El Corte Inglés de Castellana, serà l'encarregada de la comercialització de les obres que Okuda San Miguel ha creat amb motiu de l'Any Nou Xinès, tant de les escultures del Drac i Soulkeeper, com les sèries limitades en paper i format escultòric.

Un gran drac

El Corte Inglés celebra l'arribada de l'Any Nou Xinès i en aquesta ocasió el protagonista és el gran drac. Aquest animal de l'horòscop xinès representa el poder, la noblesa i la bona fortuna. Per celebrar-ho, la companyia ha elegit l'obra d'Okuda San Miguel, que reinterpreta la figura del Drac. El Corte Inglés busca a través d'aquesta col·laboració projectar una imatge que reflecteixi els valors compartits amb Okuda San Miguel, com són la modernitat, la innovació, la diversitat, la riquesa cultural, la passió, la calidesa i la llum que l'artista transmet a a través de la seva obra.

La gran lona de Castellana, que mostra la figura d?aquest drac, és l?avantsala del que es podrà apreciar dins del centre. La més espectacular de les obres que ha realitzat per a aquesta ocasió és una majestuosa peça de drac que estarà exposada a El Corte Inglés de Castellana, a Madrid. La figura, que està enfilada a la columna central de l'Atri, està feta sobre una estructura interna d'acer, està elaborada amb diferents materials com són la poliurea projectada, la resina o la goma eva, i pintada a mà mitjançant esmalt sintètic en esprai . L'espectacular peça fa uns 9 metres d'alçada. El Drac Xinès s'associa amb força, salut, harmonia i bona sort.

Amb aquest projecte que Okuda San Miguel ha realitzat per a El Corte Inglés, no només ha volgut reinventar el Drac xinès per celebrar la festivitat de l'any nou, sinó que també ha destacat la connexió cultural entre Espanya i la Xina d'una manera molt visual.

Així mateix, i també elaborades per l'artista per a aquesta ocasió, s'exposarà una escultura d'un Soulkeeper asseguda al piano a la zona central d'aquest mateix atri, i dues sèries limitades amb la figura del drac com a protagonista, una en paper i una altra en format escultòric de què podran gaudir els visitants en diversos espais del centre comercial.

A més, l'artista ha dissenyat un vinil en homenatge al drac que serà exposat a El Corte Inglés de Diagonal, a Barcelona, per celebrar també l'Any Nou Xinès.

Okuda San Miguel, conegut pel seu estil surrealista pop ple d'estructures geomètriques i colors vibrants, aporta el seu propi disseny i reinterpretació del Drac del zodíac xinès a aquesta festivitat. La seva creativitat, reconeguda internacionalment, ha esdevingut un vehicle per projectar l'herència cultural espanyola de manera actualitzada i innovadora.

La companyia ha triat aquest reconegut artista espanyol principalment per la seva trajectòria en l'àmbit internacional i especialment pels seus projectes més importants duts a terme a la Xina. Les seves escultures de gran format a ciutats com Shenzhen, Beijing i Zhengzhou, així com les seves exposicions a Guangzhou, Shenyang, Xangai i Wuhan, han destacat sempre per la seva enorme connexió i empatia amb el públic xinès i la seva comprensió de l'estètica local.

L?obra d?aquest artista porta els valors d?Espanya per tot el món. La seva interpretació futurista de l'herència cultural, expressada a través del seu art, ha esdevingut un símbol reconeixible a qualsevol lloc del planeta.

El Corte Inglés, que se suma un any més a aquesta festivitat, concentrarà un gran nombre d'iniciatives, promocions i obsequis especials, en col·laboració amb socis habituals, que aniran dirigits a clients de nacionalitat xinesa.