La Universidad Alfonso X el Sabio se ha unido a grandes empresas representantes de la mayor parte de los sectores industriales como Microsoft, IBM, Santander, Orange Bank o KMPG, entre otras, para escuchar sus necesidades de talento y alinearlas con la oferta formativa de la institución educativa, dando lugar a la Facultad Business & Tech.

Se trata de la primera facultad en España que unifica la formación en los ámbitos de negocio y tecnología, capacitando a los estudiantes con conocimientos para liderar y comprender cómo aplicar la tecnología a los negocios, para generar ideas empresariales con impacto, escalables y que respondan a necesidades del mundo real.

“La velocidad de adopción de las tecnologías habilitadoras está revolucionando los modelos de negocio, la relación entre empresa y cliente, o la forma en la que aprendemos. Igualmente está transformando profundamente las profesiones y desde la universidad tenemos la responsabilidad de preparar a los estudiantes para que entiendan la tecnología con propósito y plenamente integrada en su profesión”, afirmó Isabel Fernández, rectora de la Universidad Alfonso X el Sabio.

Los avances tecnológicos han sido el motor del cambio en el mundo empresarial en las últimas décadas, permitiendo a las empresas innovar, crecer y mantenerse competitivas en un mercado laboral en constante evolución. Una convergencia entre ambos ámbitos que ha llevado a la integración plena de la tecnología en la gestión de negocio, transformando las empresas y las profesiones y creando necesidades de talento cualificado en nuevas capacidades digitales y tecnológicas.

Alexandra Hernández López, Santander X Manager en Santander Universidades destaca que “nos hemos transformado en una empresa impulsada por la tecnología. Para asegurar nuestro crecimiento y contribución al desarrollo global, necesitamos profesionales preparados para sumar en este nuevo escenario". Una idea que refuerza María Ruibal, responsable de People & Culture de Orange Bank, afirmando que “IT dejó de ser soporte para transformarse en parte de nuestro core business”.

La Facultad Business & Tech es así el resultado de la evolución del modelo educativo de UAX, que desde hace 30 años cuenta con titulaciones en estas áreas, entre otras, así como metodologías alineadas con las demandas de talento del mercado laboral. Por ello, esta facultad integra titulaciones como Inteligencia Artificial y Computación, Business Analytics, Ingeniería Matemática, Física, Marketing, Derecho o ADE. Los grados tecnológicos incorporan de forma obligatoria un certificado en negocios, como es el caso del Grado en Ingeniería Matemática con Certificate in Digital Business; mientras que los grados de negocio, incluyen un certificado en tecnología, como el Grado en ADE con Certificate in Technology for Driving Trasformation.

Pilar Villacorta, directora del Sector Académico de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, remarca que “es importante impulsar la formación práctica de los estudiantes, ya que el conocimiento sobre la tecnología requiere a su vez conocer qué conlleva su aplicación en un ámbito empresarial”; mientras que Eva García, Socia responsable de KPMG Lighthouse de KPMG en España, destaca que “hay que preparar a los estudiantes para ser flexibles y saber adaptarse a los cambios que sufre el mercado. No sabemos qué va a pasar en los próximos meses”; por su parte Manuel Abellán, director de Educación Superior y Universidades de Microsoft en España, asegura que “es imprescindible colaborar con las entidades educativas en iniciativas que ayuden a formar talento cualificado con las capacidades que las empresas están requiriendo realmente. La UAX ha sabido detectar esta demanda a la que da respuesta con la nueva facultad de Business & Tech”.

Esta necesidad se ve respondida por la metodología UAXmakers, con la que estudiantes trabajan en proyectos reales alineados con los objetivos de la Agenda 2030 junto a compañías líderes comoQuirónsalud, CaixaBank, Avanade, Ecoalf o Telefónica, entre otras. La Facultad Business & Tech también potencia el acompañamiento del estudiante a lo largo de toda su formación a través de iniciativas de mentoring y coaching y le proporciona experiencias globales junto a empresas, organizaciones y profesionales referentes en el mundo, para inspirarlos a encontrar su vocación profesional y hacer realidad su propósito.

Nuevo Campus

Las titulaciones de la Facultad Business & Tech se cursan en el campus UAX de Villanueva de la Cañada, con más de 30 años de historia, y ahora también en su nuevo campus urbano vertical junto al centro empresarial y financiero de Madrid, en Arapiles 13.

En estas instalaciones, UAX crea un ecosistema en el que estudiantes, investigadores, startups, empresas e inversores conviven, impulsando su aprendizaje a través del diálogo y el desarrollo de proyectos conjuntos. Para ello, el nuevo campus de Arapiles de UAX cuenta con 12.000 m2 repartidos en 18 plantas, y con espacios como el Liquid Studio, un espacio compartido con empresas y startups instaladas en el campus donde los estudiantes pueden colaborar y crear proyectos innovadores junto a profesionales y directivos en activo; el Fab Lab, equipado con dispositivos de última generación para el desarrollo de proyectos de tecnología computacional, diseño con impresoras 3D, cortadoras láser, robots o realidad virtual; o el Rooftop, una azotea con una visión 360º de Madrid, que inspirará a los estudiantes y profesionales ubicados en el nuevo campus.

UAX complementa con este nuevo edificio sus instalaciones y ofrece una experiencia multicampus a sus estudiantes, que pueden disfrutar de la vida universitaria al estilo americano en su campus de Villanueva de la Cañada, y la integración y cercanía con el mundo empresarial en este nuevo edificio en pleno corazón de Madrid.