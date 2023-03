L’empresa de gelats artesans italians Gelati Dino, amb seu a Empuriabrava, té la voluntat d’inaugurar set establiments nous durant el 2023 i dos d’ells es posaran en marxa a partir d’aquest proper mes d’abril. Les primeres obertures confirmades són les de dues gelateries ubicades a Perpinyà (França) i a Doha (Qatar). Aquestes dues franquícies generaran set llocs de treball. Es manté la línia de l’any passat, quan van entrar en funcionament quatre establiments, i la voluntat a curt i mig termini és la de continuar amb aquesta tendència desenvolupant nous projectes a Espanya i també a d’altres països.

La botiga de Perpinyà estarà situada al número 66 de l’avinguda Sébastien Vauban i constarà d’un local de 80 metres quadrats, amb terrassa. Ocuparà el lloc d’una antiga botiga de roba i donarà treball a quatre persones. Stefano Rosso, director de marca i tercera generació del negoci, en fa una valoració: “És la segona vegada que entrem a França, on hi treballem des de fa molts anys només amb la marca B2B. Ara ens hi posem amb molta més força i experiència. Hem estat sempre molt previnguts perquè entrar a nous països mai és una tasca senzilla, tot i que hem trobat un franquiciat molt compromès, el que ens ha permès encarar aquest nou repte amb molta confiança”.

Gelati Dino va obrir la seva primera botiga a Qatar el passat desembre i pocs mesos després hi posarà en marxa un segon establiment amb el mateix franquiciat amb el qual va iniciar el local situat a l’Old Doha Port – Mina District. Es tracta d’un quiosc al Doha Mall Festival de 12 metres quadrats que generarà tres llocs de treball. La marca reforça la seva presència a l’Àsia, on hi va entrar després d’associar-se amb Harvest International Trading. La “bona acollida del públic qatarí”, segons Stefano Rosso, ha sigut suficient motiu per aventurar-se a tirar endavant una altra gelateria en aquest mateix país. “Les vendes s’han mantingut estables tot i haver passat un hivern molt fred i la davallada del turisme després de la disputa del Mundial de futbol a finals de la tardor. Els inicis a Qatar són molt prometedors, s’està valorant molt el nostre producte i la nostra manera de fer les coses”, afegeix.

Noves obertures nacionals i internacionals

L’empresa empordanesa s’ha fixat com a objectiu obrir cinc gelateries més durant aquest 2023 i està desenvolupant projectes a Madrid i a la província de Tarragona, tot i que també està previst inaugurar nous establiments a l’estranger. Enric Bofill, director d’expansió i desenvolupament, explica que “estem molt contents de com creixem perquè ho estem fent de manera ordenada i valorant amb encert cadascun dels projectes que portem a terme, sempre buscant la rendibilitat dels nous punts de venda”. Afirma que les obertures del 2022 (Madrid, Esplugues de Llobregat, Tossa de Mar i Doha) van ser “positives” sobretot tenint en compte que “durant la primera part de l’any encara estàvem condicionats per les afectacions del coronavirus” i subratlla que el 2023 és un “any especial” perquè “celebrem el 45è aniversari de trajectòria de l’empresa”.

Bofill parla d’una tendència a l’alça del públic cap al gelat i les gelateries, un punt “molt positiu per a nosaltres i per al nostre sector”, afegint que “tenim una proposta de valor que agrada molt i per això la volem fer arribar a més llocs”. “Gelati Dino no només és un gelat, sinó que som especialistes perquè a les nostres botigues hi sumem d’altres productes relacionats i de producció pròpia que ens ajuden a fer un negoci amb encara més volum i major estabilitat de venda”, conclou.

Més de tres desenes de botigues repartides per tot el món

Fundada el 1978, Gelati Dino és l’empresa de gelats artesans més gran d’Espanya, superant els dos centenars de treballadors que es reparteixen entre la central d’Empuriabrava i més d’una trentena d’establiments repartits per tot el món. El seu gruix de botigues s’ubica arreu del litoral gironí i a ciutats com Girona, Barcelona i Madrid, encara que també se’n troben a Torremolinos (Màlaga), Saragossa o Marràqueix (Marroc). El passat 2022 va generar 16 llocs de treball a l’inaugurar quatre noves gelateries, una d’elles a Qatar, entrant per primera vegada al continent asiàtic. L’empresa produeix 450.000 litres de gelats a l’any i serveix, de mitjana, un gelat cada sis segons.

A través de la marca Pavese Gelato Creativo, distribueix gelats a la restauració, amb sabors tradicionals com per exemple vainilla, xocolata o sorbets de fruita, i també gastronòmics: foie mi-cuit de Collverd o pebre de Sichuan. Dino també ofereix gelats fets a mida pels xefs i l’empresa treballa per a restaurants amb estrella Michelin que busquen sabors curiosos i únics. Fabrica i prepara ingredients i productes semielaborats per vendre a professionals del gelat artesà, a través de la marca Compagnia del Gusto. I compra els aliments d’origen i directament del productor. Com els fruits secs (festucs i avellanes), els cítrics (mandarina i llimona), que provenen de la regió del Piamonte, Sicília i d’altres zones d’Itàlia.