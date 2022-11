Al Centre Esportiu l’Escala podràs gaudir d’unes instal·lacions d’última generació, pioneres a la província de Girona. Aquest centre és molt més que un gimnàs, disposa d’una gran quantitat de serveis del món del fitness, la salut i el benestar.

El local compta amb dues pistes de pàdel interior, amb gespa d’última generació de la marca Mondo i dues pistes exteriors, obertes vint-i-quatre hores. En un futur l’empresa també implementarà equips de competició de pàdel.

Fitness, fisioteràpia i nutrició

El centre disposa d’una sala de fitness amb màquines d’última generació de la prestigiosa marca Tecnogym. Per exemple, les bicicletes de spinning tenen la tecnologia més avançada. També compta una sala d’activitats dirigides, amb classes al llarg de tota la jornada, presencials i virtuals. Els grups són reduïts, així que tindràs una atenció personalitzada i et podràs oblidar de les massificacions i la falta d’espai.

Per altra banda, també podràs contractar serveis d’entrenament personal amb professionals qualificats que t’ajudaran a aconseguir els teus objectius i elaboraran un pla únic per a tu que s’adaptarà a les teves necessitats.

Tot això, ho podràs combinar, si vols, amb sessions de fisioteràpia, assessorament nutricional i de salut. Aquests serveis s’ofereixen de la mà dels millors professionals, que t’acompanyaran en tot moment perquè arribis als teus objectius i metes. Perquè tinguis una experiència holística i integral el centre disposa d’un espai dedicat exclusivament als serveis de salut i benestar.

Extraescolars per a infants

El Centre Esportiu l’Escala també disposa de classes extraescolars per infants com: ioga amb anglès i escoleta de pàdel. Així que, si ets mare o pare i vols que el teu fill o filla creixi fent esport i amb uns hàbits saludables no dubtis a visitar el centre i informar-te de tots els seus serveis.

A banda de tota aquesta oferta, el Centre Esportiu l’Escala també compta amb connectivitat a internet, cafeteria on podràs gaudir d’un refrigeri després d’una sessió intensa d’esport a la zona Chill Out. També disposa de vestuaris de disseny, espais de relaxació, taquilles i una botiga on podràs adquirir tot el que et faci falta per començar a entrenar. A més, no t’has de preocupar per on deixar el cotxe perquè el centre disposa d’un aparcament.

No ho dubtis i visita el Centre Esportiu l’Escala que compta amb unes instal·lacions exclusives per poder fer única la teva experiència esportiva. És un espai d’avantguarda per cuidar-te i sentir-te bé a prop de casa.