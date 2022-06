Les venes de les cames a l’estiu es vasodilaten, és a dir, augmenten el seu diàmetre i es recull més sang. De vegades costa que aquesta sang segueixi el seu camí ascendent antigravitatori cap al cor. Aquesta situació pot provocar problemes de salut i la persona pot notar les seves conseqüències en forma de picor, sequedat, dolor, rampes i inflor, entre altres símptomes i signes manifestant la dificultat del retorn venós de la sang a les cames, que cal evitar que es cronifiqui.

Per pal·liar aquests efectes disposem de mesures no farmacològiques. En són exemples caminar, mantenir-se en normopes, hidratar la pell de les cames i també el cos. Per hidratar les cames s’aplicaran olis i per hidratar el cos cal beure molta aigua, sucs de fruita naturals i menjar molta fruita i verdura. Una altra mesura a tenir en compte és evitar el restrenyiment. Un apartat especial de les mesures no farmacològiques l’ocupen la prescripció de mitges de compressió. La prescripció serà mèdica i sempre en funció de cada cas. Si parlem de mesures farmacològiques, hem de dir que hi ha fàrmacs que, prescrits en el moment i la situació clínica oportuna, milloren la circulació i els símptomes. De fet, el metge especialista prescriurà el més adient per a cada cas.

Els tractaments actuals de les varius, venes varicoses i aranyes vasculars han millorat molt des de fa uns anys. Als anteriors apartats, hem d’afegir-hi la vàlua i el pes específic de les noves o renovades tècniques de tractament endoluminal. Per la seva simplicitat, eficàcia i eficiència aquestes són les tècniques estrelles dels tractaments actuals.

Escleroteràpia

De les diferents tècniques endoluminals la que més pes té és l’escleroteràpia, que s’ha vist potenciada pel desenvolupament de l’escleroteràpia amb escuma, que és una tècnica mínimament invasiva que s’ha convertit en la tècnica gold standard, tant pel tractament de grans troncs venosos com per tractar-ne d’altres de diàmetres molt menors. Aquesta tècnica ha suplert les intervencions que es feien i que eren l’única opció en les varius tronculars. També supera l’esclerosi convencional, però no per això hem de deixar de recalcar la importància que tenen les diferents variants d’aquesta tècnica en el tractament d’altres trastorns venosos.

Una mesura imprescindible per tenir un bon control de la malaltia és demanar al metge que ens ho revisi. Si hi ha signes i símptomes de malaltia, serà el metge especialista qui ens donarà la pauta personalitzada del tractament. L’estiu és una bona època per tenir cura de la salut de les nostres cames i, per tant, és el moment de consultar al metge especialista de la circulació venosa.